Emma Aicher versteht Schweizerdeutsch, fährt für Deutschland und sagt, was sie denkt. Nach Platz 3 in Sölden rückt die 22-Jährige vor dem Slalom in Levi weiter in den Fokus des Ski-Gesamtweltcups.

Darum gehts Emma Aicher könnte Mikaela Shiffrin in diesem Winter bezwingen

Aicher fährt alle vier Disziplinen – ein Plus oder eine Gefahr?

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier verteidigt Aichers direkte Art in Interviews

Mathias Germann Reporter Sport

Wer mit Emma Aicher (22, De) spricht, kann das auf Schweizerdeutsch tun. «Ich verstehe alles», sagt sie zu Blick. Das im schwedischen Sundsvall geborene Ski-Talent zog als Erstklässlerin mit ihrer Familie nach Engelberg. «Die Zeit dort war toll», sagt sie. Drei Jahre später kehrte die Familie nach Schweden zurück, in die Heimat ihrer Mutter.

Heute fährt Aicher für Deutschland und gilt als kommender Ski-Superstar. Im vergangenen Winter fehlten ihr nur 87 Punkte zum Gesamtweltcupsieg. Mikaela Shiffrin (31) stand ihr vor der Sonne. Weil die US-Amerikanerin den Slalom diese Saison nicht in den Mittelpunkt stellt, könnte Aichers Stunde schlagen. «Daran denke ich nicht. Ich will einfach Spass haben und schnell Ski fahren», sagt sie. Nach Rosi Mittermaier (1976), Katja Seizinger (1996 und 1998) und Maria Riesch (2011) wäre sie die vierte deutsche Gesamtweltcupsiegerin.

DSV-Boss stellt sich schützend vor Aicher

«Man muss Emma einfach machen lassen. Wenn man sie lässt, wird sie gut sein», sagt DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier. Aicher hat ein sensationelles Gefühl für den Schnee. Sie fährt intuitiv, mit wenig Aufkantwinkel und enormem Grundtempo. Nach dem Rücktritt von Michelle Gisin (32) ist sie die letzte Fahrerin, die alle vier Disziplinen bestreitet. Vorteil oder Risiko? Maier sagt: «Wir beobachten alles genau. Und sind für sie da, wenn es mal nicht läuft.» In Sölden (Ö) wurde Aicher im Riesenslalom, ihrer schwächsten Disziplin, Dritte. Nun könnte sie im Slalom von Levi (Fi) nachlegen.

Neben der Piste ist Aicher unverstellt. In Interviews spricht sie geradeheraus. Nachdem sie bei der Olympia-Abfahrt in Cortina (It) Silber geholt hatte, erzählte sie: «In der dritten Kurve hat es mich aufgerissen. Da dachte ich mir: Emma, jetzt reiss dich mal zusammen!»

ZDF-Büchel kritisierte sie auch schon

Ihre Art kommt allerdings nicht bei allen gut an. Im März sagte sie in Val di Fassa (It), sie habe «sowieso nur Scheiss im Kopf», wenn sie den Kurs länger besichtige. Kurz zuvor war sie im Super-G ausgeschieden. ZDF-Experte Marco Büchel kritisierte, sie habe den Kurs zu schnell besichtigt. Damals hatte Aicher eine 50-Prozent-Ausfallquote in der Disziplin.

War Aicher damals ehrlich oder uneinsichtig? Maier schätzt ihre Offenheit: «Warum sollte Emma jedes Interview perfekt formulieren müssen? Ein Teil des Publikums schätzt gerade, dass sie nicht glattgebügelt ist.»

Sie ist nicht Mainstream – und soll so bleiben

Aicher sieht es ähnlich wie Marco Odermatt (29): Wer sich selbst treu bleibt, verliert am wenigsten Energie. «Da hat Marco schon recht. Ich will ja auch niemanden ändern. Warum sollte ich mich dann selbst ändern?»

Maier weiss, dass Aicher aneckt. Doch er hält dagegen: «Ich glaube, dass ihre direkte Art mehr Zukunft hat als die von Athleten, die immer nur sagen, was der Mainstream hören will.» Sicher ist: Von Aicher wird man noch viel sehen und hören. Nicht alles wird perfekt sein. Und das muss es auch nicht.