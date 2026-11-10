Nach ihrem Schienbeinbruch im Februar muss sich Lindsey Vonn einer neunten Operation unterziehen. Unmittelbar davor meldet sie sich auf Instagram zu Wort – sichtlich angespannt.

Darum gehts Lindsey Vonn meldet sich vor neuer OP «nervös» zu Wort

Bei ihr werden Platten und Schrauben im Bein entfernt

Bei Olympia-Abfahrt 2026 hat sie sich das Schienbein gebrochen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Es wird meine neunte Operation sein. Ich nehme das Video davor auf, weil ich ziemlich nervös bin», gibt eine sichtlich angespannte Lindsey Vonn (42) am Montagabend in einem Instagram-Video zu Protokoll. Darin klärt sie ihre Follower über den anstehenden Eingriff auf – «ich bete, dass es der letzte sein wird».

«Wir werden alle Platten und Schrauben entfernen, sodass wir ein neues Kreuzband einsetzen können – ich habe immer noch keines. Ich habe die ganzen neun Monate darauf gewartet, dass mein Knochen heilt», erklärt Vonn, die sich in der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo im vergangenen Februar bei einem heftigen Sturz einen Schienbeinbruch zugezogen hat. Nur wenige Tage zuvor hatte sie sich bereits das Kreuzband im linken Knie gerissen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Verletzungen streitet sie ab.

Kolleginnen zeigen Unterstützung

Mit der Behandlung dieser Blessur habe sie allerdings warten müssen, bis der Knochen verheilt sei, so Vonn. Eine schnelle Rückkehr auf die Ski schliesst sie deshalb aus: Wie bei einem «normalen» Kreuzbandriss werde der Heilungsprozess sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen.

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Die Videobotschaft löst zahlreiche Reaktionen aus: Ski-Kolleginnen wie Landsfrau Paula Moltzan (32) und die Österreicherin Nina Ortlieb (30) drücken in der Kommentarspalte ihre Unterstützung ebenso aus wie Vonns Lebenspartner Matthieu Bailet (30) und US-Leichtathletik-Ikone Allyson Felix (40). Über den Verlauf der Operation hat Vonn noch kein Update gegeben.