Ski-Star Vonn schwärmt von ihrem neuen Freund

Lindsey Vonn und Matthieu Bailet schweben auf Wolke sieben. Mehr als gemeinsame Fotos hats von dem Paar bisher nicht gegeben. Nun hat sich Vonn erstmals zu ihrem neuen Liebesglück geäussert.

Darum gehts Ende September haben Lindsey Vonn und Matthieu Bailet ihre Beziehung öffentlich gemacht

Vonn hat nun erstmals über ihr neue Liebe gesprochen

Sie schwärmt, wie grossartig Bailet ist und wie glücklich er sie macht

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Lindsey Vonn (42) macht schwierige Monate durch. Noch immer kämpft sie mit den Folgen ihres heftigen Sturzes in der Olympia-Abfahrt. In den kommenden Wochen steht bei der Amerikanerin deswegen eine weitere Operation auf dem Programm. In dieser Zeit kann sie auf die Unterstützung ihres Freundes Matthieu Bailet (30) zählen. Nachdem es bereits im Frühjahr Gerüchte um eine Liaison mit dem französischen Speed-Spezialisten gegeben hat, machten die beiden Ende September mit gemeinsamen Fotos auf Instagram ihre Liebe öffentlich.

Nun hat Vonn erstmals über ihr neues Glück gesprochen. Und schwärmt gegenüber dem «People»-Magazin von Bailet: «Er ist grossartig, und das wollte ich mitteilen.» Gleichzeitig betont sie, dass sie betreffend ihres Liebeslebens ein gutes Gleichgewicht zu finden versuche.

«Ich glaube, in der Vergangenheit war es bei mir eine Mischung aus Verschwiegenheit und vielleicht auch zu viel Offenheit.» Zu ihren Ex-Freunden zählen unter anderem Golf-Legende Tiger Woods (50) oder der ehemalige NHL-Star P. K. Subban (37).

«Werde nicht mehr allzu viel preisgeben»

Mit Bailet ist Vonn «wirklich glücklich», denn er ist ein «fantastischer Freund». Viel mehr verrät sie dann aber doch nicht, wie sie klarstellt. «Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen und glücklich bin, aber ich werde in Zukunft nicht mehr allzu viel darüber preisgeben.»

Sicher ist, auf dem Weg zu einem allfälligen erneuten Weltcup-Comeback kann sie auf Bailets Unterstützung zählen. Auch wenn für ihn die neue Saison immer näher rückt. Diese beginnt für die Speedfahrer am 28. November mit dem Super-G in Copper Mountain (USA).