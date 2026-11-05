Ski-Star Lindsey Vonn erzählt im neuen Red-Bull-TV-Dokfilm «Backbone» die Schicksale von vier Menschen mit Querschnittlähmung. Zu ihnen gehört die Zürcher Ultrarunnerin Delia Guggenheim, die erstmals das Dashcam-Video ihres Unfalls sieht.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist eine ungewohnte Rolle, in die Ski-Superstar Lindsey Vonn (42) schlüpft. Die Amerikanerin tritt in einem Dok-Film als Erzählerin auf. Der Streifen heisst «Backbone», was bewusst zweideutig auf den Inhalt hinweist. Backbone bedeutet Wirbelsäule, aber eben auch Charakterstärke und Willenskraft.

Der 90-minütige Streifen, ab heute auf Red Bull TV zu sehen, begleitet vier Menschen, die von einer Sekunde auf die andere mit einer Querschnittlähmung konfrontiert sind. Doch das Quartett kämpft sich auf beeindruckende Weise ins Leben zurück.

Schweizerin schaut im Dok-Film erstmals das Video ihres fatalen Unfalls

Ski-Legende Vonn zeigt sich tief beeindruckt von den vier Schicksalen. «Ich weiss, wie es ist, nicht selbstständig aufstehen zu können und mit Schmerzen und Einschränkungen zu leben. Glücklicherweise war das bei mir nur für ein paar Monate so. Andere Menschen haben nicht so viel Glück.»

Eine der Film-Protagonistinnen ist die Zürcherin Delia Guggenheim (24). Die Ultrarunnerin ist im März 2025 auf einer Trainingsfahrt mit dem Rennvelo, als sie von einem Auto erfasst wird. Die Fahrerin steht unter Drogeneinfluss und ist von ihrem Handy abgelenkt, als es mit rund 80 km/h zum fatalen Crash kommt.

In «Backbone» wird erstmals publik, dass der ganze Unfallhergang zufällig von der Dashcam eines direkt hinter der Unfallfahrerin befindlichen Verkehrsteilnehmers aufgezeichnet worden ist.

Guggenheim sagt dazu: «Ich trage dieses Video immer bei mir, aber ich habe es bisher nie angeschaut. Manchmal stehe ich kurz davor.» Dann schaut sie es – an der Unfallstelle unweit ihres Elternhauses in Zumikon ZH – vor laufenden Dok-Kameras erstmals an. Es ist eine der emotionalsten Szenen im Film, der im Rahmen des «Wings for Life World Run» produziert worden ist.

Grösste Laufsport-Veranstaltung der Welt

«Backbone» besucht vier Menschen mit Rückenmarksverletzungen, passend zur grössten Laufsport-Veranstaltung der Welt. Der Wings for Life World Run ist ein Wohltätigkeits-Lauf. Alle Startgelder und Spenden fliessen vollumfänglich in die Rückenmarksforschung und helfen dabei, Querschnittlähmung zu heilen.

Letztes Jahr waren weltweit in 173 Ländern 346’527 Personen als World-Run-Teilnehmende registriert, neuer Rekord. 9,2 Millionen Euro wurden für die Forschung gesammelt.

Wer nächstes Jahr am Schweizer Flagship-Run in Zug ZG dabei sein will, kann sich ab heute registrieren. 2025 waren die Plätze in zwei Wochen alle weg. Auch Marco Odermatt, Simon Ehammer und Mathilde Gremaud waren am Start. Und auch Delia Guggenheim. Sie nahm am zeitgleichen App-Run in Zürich teil – und ist nächsten Mai womöglich in Zug dabei.