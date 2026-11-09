Jasmin Mathis (22) zählt zu den grossen Schweizer Speed-Hoffnungen. Bei den Junioren holte sie 2025 WM-Gold und WM-Silber. Und im letzten Winter gabs die ersten Weltcuppunkte. Doch nun dies: Im Training verletzte sie sich, ohne zu stürzen. Diagnose: Anriss des Innen- und Kreuzbandes.

Darum gehts Mathis verletzt sich im Training ohne Sturz, Innen- und Kreuzband im linken Knie angerissen

Eine Operation ist nicht nötig, die Verletzung wird in Magglingen BE konservativ behandelt

Mathis verpasst den Saisonstart in Nordamerika und wohl die Super-G-Rennen in St. Moritz GR

Mathias Germann Reporter Sport

Es ist nur ein kurzer Moment, ein Sekundenbruchteil. Doch der Druck reicht aus. «Ich bin nicht gestürzt, aber die Ski griffen in einem blöden Moment. Dann kippte das Knie nach innen», berichtet Jasmin Mathis gegenüber Blick. Die Folgen des Missgeschicks im Training auf der Diavolezza GR sind für die 22-jährige Speed-Spezialistin gravierend: Das Innenband und das Kreuzband im linken Knie sind angerissen.

Damit ist klar: Mathis verpasst das Trainingslager und den Saisonstart in Nordamerika. Am 11. und 12. Dezember stehen in Copper Mountain (USA) je zwei Abfahrten auf dem Programm, tags darauf folgt der Super-G. Ohne die Buochserin. «Ich habe keine starken Schmerzen im Knie, aber in meinem Sportlerherz tut es schon weh», sagt sie.

Operation ist nicht nötig

Immerhin muss sich die Junioren-Weltmeisterin von 2025 im Super-G – sie holte auch Silber in der Abfahrt – nicht operieren lassen. Die Verletzung wird konservativ behandelt. Mathis hat die Reha in Magglingen BE bereits begonnen. Sie weiss: «Ich hatte auch Glück im Unglück. Es hätte schlimmer ausgehen können.»

Tatsächlich hatte sich Mathis am selben Knie schon einmal das Kreuzband gerissen. Das war im Dezember 2022. Damals waren auch das Innenband und der Meniskus verletzt. Dazu kam eine heftige Gehirnerschütterung. Nun folgt der nächste, wenn auch kleinere Rückschlag. Neben den Rennen in Nordamerika dürfte Mathis auch die beiden Super-G Mitte Dezember in St. Moritz GR verpassen. Eine Rückkehr scheint frühestens 2027 möglich.

Zweite Verletzung in Mathis' Trainingsgruppe

Im vergangenen Winter bestritt Mathis ihre ersten sechs Weltcuprennen. Gleich bei ihrer Premiere holte sie Punkte: Rang 23 in Soldeu (And). Danach schaffte sie es nicht mehr in die Top 30, sammelte aber wertvolle Erfahrungen. Bis sie diese wieder nutzen kann, braucht es Geduld.

Für die Europacup-Gruppe 1 von Swiss-Ski ist es bereits der zweite schwere Ausfall. Ende August hatte sich Mathis' Teamkollegin Daria Zurlinden (22) das Kreuzband im linken Knie gerissen. Ihre Saison war damit vorbei, bevor sie begonnen hatte.