Rückschlag für Österreich vor dem Slalom-Auftakt. Star-Fahrer Manuel Feller muss für das erste Rennen im finnischen Levi passen. Der Tiroler kämpft noch mit einem Trainingsrückstand. Sein neues Ziel für das Comeback ist nun der Heim-Weltcup in Gurgl.

Joël Hahn Redaktor Sport

Österreichs Slalom-Star Manuel Feller (34) muss beim Weltcup-Auftakt im finnischen Levi am kommenden Wochenende passen. Dem Tiroler fehlt für das Renngeschehen noch die nötige Fitness.

Der Startschuss für die neue Slalom-Saison fällt ohne einen der ganz grossen Namen. Manuel Feller streicht den ersten Ernstkampf im hohen Norden. «Mein Training läuft sehr gut und es wird von Woche zu Woche besser», lässt sich der Österreicher in einer Verbandsmitteilung zitieren. «Dennoch habe ich insbesondere im konditionellen Bereich noch einen Trainingsrückstand.»

Zudem fehlen Feller gemäss eigenen Aussagen noch Einheiten über die volle Renndistanz von 50 bis 60 Sekunden. Ein Start in Levi kommt daher zu früh. Stattdessen schuftet er weiter hart für sein Comeback. Sein klares Ziel: Beim österreichischen Heim-Weltcup in Gurgl will er wieder ins Stangen-Labyrinth zurückkehren.

Während Feller beim Auftakt zuschauen muss, darf sich ein Landsmann über ein persönliches Highlight freuen: Der 23-jährige Oscar Heine steht im achtköpfigen Aufgebot von Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer (52) und wird in Finnland sein Weltcup-Debüt feiern.