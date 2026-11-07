DE
FR
Abonnieren

«Ich habe Trainingsrückstand»
Ski-Star verpasst Slalom-Auftakt in Levi

Rückschlag für Österreich vor dem Slalom-Auftakt. Star-Fahrer Manuel Feller muss für das erste Rennen im finnischen Levi passen. Der Tiroler kämpft noch mit einem Trainingsrückstand. Sein neues Ziel für das Comeback ist nun der Heim-Weltcup in Gurgl.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Kraft fehlt noch: Manuel Feller muss beim Slalom-Auftakt in Levi passen.
Foto: keystone-sda.ch
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Österreichs Slalom-Star Manuel Feller (34) muss beim Weltcup-Auftakt im finnischen Levi am kommenden Wochenende passen. Dem Tiroler fehlt für das Renngeschehen noch die nötige Fitness.

Der Startschuss für die neue Slalom-Saison fällt ohne einen der ganz grossen Namen. Manuel Feller streicht den ersten Ernstkampf im hohen Norden. «Mein Training läuft sehr gut und es wird von Woche zu Woche besser», lässt sich der Österreicher in einer Verbandsmitteilung zitieren. «Dennoch habe ich insbesondere im konditionellen Bereich noch einen Trainingsrückstand.»

Mehr Ski
Mikaela Shiffrin will an weniger Slalom-Rennen antreten.
Nach 16 Jahren Slalom-Fokus
Ski-Superstar Shiffrin überrascht mit Weltcup-Ankündigung
Camille Rast (links) und Wendy Holdener zählen zur absoluten Slalom-Weltspitze. Eine kleine Kristallkugel in der Disziplin fehlt ihnen noch.
Die goldene Chance?
Was der Shiffrin-Knall für Holdener und Rast bedeutet
Ski Weltcup-Final Lillehammer 2026
«Muss vernünftig sein»
ÖSV-Ski-Star verkündet Slalom-Hammer
Loic Meillard mit seiner Tochter
Abwechslung vor Saisonstart
Olympiasieger Meillard zeigt sich erstmals mit Töchterchen

Zudem fehlen Feller gemäss eigenen Aussagen noch Einheiten über die volle Renndistanz von 50 bis 60 Sekunden. Ein Start in Levi kommt daher zu früh. Stattdessen schuftet er weiter hart für sein Comeback. Sein klares Ziel: Beim österreichischen Heim-Weltcup in Gurgl will er wieder ins Stangen-Labyrinth zurückkehren.

Während Feller beim Auftakt zuschauen muss, darf sich ein Landsmann über ein persönliches Highlight freuen: Der 23-jährige Oscar Heine steht im achtköpfigen Aufgebot von Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer (52) und wird in Finnland sein Weltcup-Debüt feiern.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen