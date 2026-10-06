Loïc Meillard gibt erstmals Einblick in seinen Alltag als Vater: Auf Instagram zeigt sich der Walliser Skistar mit seiner im Mai geborenen Tochter beim Wandern – kurz vor dem Saisonauftakt in Sölden am 25. Oktober.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loïc Meillard heiratete Zoé und wurde Ende Mai erstmals Vater.

Ab da blieb es ruhig um das Familienleben des Ski-Stars.

Nun zeigt er seinen Alltag vor dem Sölden-Start am 25. Oktober.

Fabienne Kleinhenz

Was ein Jahr für den Walliser Ski-Star Loïc Meillard (29). Im Februar erst kehrte er von den Olympischen Spielen mit einem kompletten Medaillensatz für seine Sammlung zurück. Zwei Monate danach heiratet er seine Partnerin Zoé Chastan (33). Und im Mai dann heissen die beiden ihre erste gemeinsame Tochter willkommen. Es ist der Beginn eines völlig neuen Abschnitts.

Dann blieb es ruhig um den Slalom-Star, er scheint die Zeit mit der Familie in vollen Zügen zu geniessen. Dabei behält er sein Privatleben grösstenteils aus der Öffentlichkeit, so bleibt zum Beispiel auch der Name des Kindes geheim.

Noch im August antwortet er auf die Frage wie der neue Familienzuwachs sein Training beeinflusst: «Ich habe eine Superfrau, die in der Nacht sehr viel übernimmt». Und fügt lachend hinzu: «Ich habe einen tiefen Schlaf und höre es oft gar nicht.»

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Nun aber zeigt sich Meillard erstmals im Alltag mit seiner Tochter. Auf Instagram teilt der Papi ein «Life-Update». Darauf zu sehen ist unter anderem Loïc mit seiner Tochter in einer Tragetasche – lächelnd am Wandern. Dazu schreibt Meillard: «Leben zwischen Pause, Trainings und Fotoshootings.»

Damit gönnt er sich eine verdiente Auszeit, bevor er dann bald beim Saisonauftakt in Sölden am 25. Oktober an den Start gehen wird. Das grosse Saison-Highlight folgt dann im Februar mit der Heim-WM in Crans-Montana.