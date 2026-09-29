Die Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Mattias Hargin und seine Verlobte Lovisa Falkenberg sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Diese Nachricht teilen sie mit herzigen Fotos auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mattias Hargin und Lovisa Falkenberg sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Die Tochter des ehemaligen Slalom-Cracks heisst Siri

Seinen einzigen Weltcupsieg feierte Hargin in Kitzbühel

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Schöne Neuigkeiten aus Schweden. Der ehemalige Slalom-Spezialist Mattias Hargin (40) und seine Verlobte Lovisa Falkenberg sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram posten sie süsse Schnappschüsse ihrer Tochter und verraten: Sie heisst Siri und hat vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt.

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Auch der knapp zweijährige Oliver freut sich über den Familienzuwachs. Auf einem Foto streichelt er ganz vorsichtig das Köpfchen seiner kleinen Schwester, die friedlich auf seinem Schoss schläft. Gratulationen lassen nicht lange auf sich warten. Zu den ersten, die Glückwünsche unter dem Beitrag kommentieren, gehören Hargins ehemalige Teamkolleginnen Anna Swenn-Larsson (35) und Maria Pietilä-Holmner (40).

Hargin stand einst bei 139 Weltcuprennen am Start – 128 davon waren Slaloms. Im März 2019 erklärte er den Rücktritt. Seinen grössten Erfolg feierte Hargin 2015, als er den Slalom von Kitzbühel (Ö) gewann. Es sollte sein einziger Weltcupsieg bleiben. Daneben gewann er an Weltmeisterschaften im Team-Wettbewerb einmal Silber und zweimal Bronze.

Seine erste Frau verunglückte in Lawine

Privat musste Hargin vor rund zehn Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Frau, die Freeriderin Matilda Rapaport, wurde während Dreharbeiten von einer Lawine verschüttet. Zwei Tage lag sie im Koma und die Ärzte kämpften um ihr Leben – vergeblich. Mit nur 30 Jahren verstarb Rapaport. Besonders tragisch: Erst knapp drei Monate vor dem Unglück hatten sie und Hargin nach zwölf Jahren Beziehung geheiratet.

Trotz riesengrosser Trauer dachte Hargin nicht an Rücktritt. Und hat in Lovisa Falkenberg ein zweites Mal die grosse Liebe gefunden. Die beiden sind seit 2022 verlobt – ob sie inzwischen geheiratet haben, ist nicht bekannt. Nun geniessen sie die erste Zeit als vierköpfige Familie.