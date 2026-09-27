Mitten in der Saisonvorbereitung gibts schöne Nachrichten von Blaise Giezendanner. Der französische Speed-Spezialist ist zum ersten Mal Vater geworden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blaise Giezendanner ist zum ersten Mal Vater geworden

Der französische Speed-Spezialist und seine Frau Marie freuen sich über einen Sohn

Um bei der Geburt dabei zu sein, hat Giezendanner sein Trainingslager abgebrochen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Skifamilie hat Zuwachs bekommen. Wie der französische Speed-Spezialist Blaise Giezendanner auf Instagram verrät, sind er und seine Frau Marie erstmals Eltern geworden.

In seiner Story postet der 34-Jährige ein Foto der Babyhand. Da man die Beschriftung auf dem Armbändchen lesen kann, verrät Giezendanner auch, dass er Vater eines Sohnes geworden ist. Der Kleine trägt den Namen Gabriel und hat bereits am 24. September das Licht der Welt erblickt.

Die Geburt ist damit zwar nicht in die Skisaison gefallen, dafür aber mitten in die Vorbereitung. Wenige Tage zuvor ist Giezendanner deswegen noch in Chile. Und hat das Trainingslager dann vorzeitig abgebrochen, um bei der Geburt dabei zu sein.

Coup auf der Streif

Mit seiner Ehefrau Marie ist er seit Juli 2024 verheiratet. Damals fand die standesamtliche Hochzeit statt, im darauffolgenden Mai wurde gross gefeiert. «Umgeben von meiner Familie, meinen Freunden und all meinen Skikollegen, habe ich das schönste Podest meines Lebens erlebt», schrieb Giezendanner damals auf Instagram. Und fügte eine besondere Liebeserklärung an seine Frau an, «mit der ich dieses neue Abenteuer beginne, das weitaus kostbarer als jede Medaille ist».

Eine solche hat Giezendanner bei der Skielite bislang nicht gewonnen. 2018 ist er bei Olympia als Vierter im Super-G um zwei Zehntel daran vorbeigeschrammt. Bisher bestritt er 155 Weltcuprennen und schaffte einmal den Sprung aufs Podest. Auf der Streif in Kitzbühel (Ö) wirbelte Giezendanner 2022 mit Startnummer 43 das Klassement gehörig durcheinander. Er preschte auf Rang 3 vor und schubste den Österreicher Matthias Mayer (36) noch vom Podest.