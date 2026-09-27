Die Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Maria Therese Tviberg ist zum ersten Mal Mutter geworden. Dies nur wenige Wochen nach der Hochzeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Therese Tviberg ist zum ersten Mal Mutter geworden

Mit herzigen Fotos verkündet die Ex-Skirennfahrerin die Geburt ihrer Tochter

Tviberg trat 2024 zurück, 2023 wurde sie überraschend Weltmeisterin

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Eine Sonderlieferung und eine neue Chefin in der Stadt», schreibt Maria Therese Tviberg (32) auf Instagram. Der Grund: Sie ist vor kurzem zum ersten Mal Mutter geworden. «Drei Wochen, in denen ich ihr zeige, wie es geht», fügt sie an. Und verrät damit, wann ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. Mehr Details gibts nicht. Dafür postet sie zahlreiche herzige Schnappschüsse – unter anderem von einem innigen Moment zwischen ihrem Mann Sindre Moeen Paulseth und dem Baby.

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Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. So kommentieren Tvibergs ehemalige Teamkollegen Adrian Smiseth Sejersted (32) oder Nina Haver-Loeseth (37) den Post.

Während ihrer Karriere hat Tviberg in den technischen Disziplinen Gas gegeben. Nun tut sie es im Privatleben. Anfang Juni überraschte die Norwegerin mit den Neuigkeiten, dass sie schwanger ist, einen Monat später hat sie sich mit Sindre Moeen Paulseth verlobt und Ende Juli folgte schon die standesamtliche Blitz-Hochzeit.

Rücktritt aus Angst vor Verletzungen

Von der Ski-Bühne hat sich Tviberg im September 2024 verabschiedet. Zahlreiche gesundheitliche Rückschläge prägten ihre Karriere. Nach ihrer fünften schweren Knieverletzung zog sie einen Schlussstrich – aus Angst, dass es noch einmal passieren könnte. «Die Konsequenzen einer neuerlichen Verletzung wären zu gross», sagte sie damals gegenüber NRK.

So kommt Tviberg auf lediglich 85 Starts bei Weltcuprennen. Ihr Bestresultat ist ein 5. Platz im Riesenslalom. Erfolgreicher war sie bei Grossanlässen. 2022 gabs Olympia-Bronze und 2023 WM-Silber im Team-Event. Der grösste Coup gelang ihr, als sie sich ebenfalls 2023 überraschend zur Weltmeisterin im Parallel-Rennen krönte. Inzwischen arbeitet Tviberg als Immobilienmaklerin und geniesst nun die Zeit als frischgebackene Mutter.