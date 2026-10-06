DE
FR
Abonnieren
VA Joana Hählen Hochzeitstanz
0:41
Hochzeit in Lenk BE:Joana Hählen und ihr Mann tanzen vor traumhafter Kulisse

Wenige Monate nach Rücktritt
Schweizer Ex-Speed-Ass hat geheiratet

Wenige Monate nach ihrem Rücktritt strahlt Joana Hählen vor Glück. Der Grund: Die ehemalige Schweizer Speed-Spezialistin hat am Wochenende geheiratet.
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/11
Joana Hählen ist in den Hafen der Ehe gefahren.
Foto: IMAGO/NTB

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-Speed-Ass Joana Hählen hat ihren langjährigen Partner Lorenz geheiratet.
  • Die Feier findet unter freiem Himmel in der Lenk statt.
  • Unter den Gästen sind zahlreiche ehemalige Teamkolleginnen und Konkurrentinnen.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Während 13 Jahren ist Joana Hählen (34) im Weltcup gestartet. Im Frühjahr hat sie einen Schlussstrich unter ihre Karriere gezogen. Nach dem ersten Sommer als Ski-Rentnerin und ohne strengen Trainingsplan hat am Wochenende ein privates Highlight auf die Berner Oberländerin gewartet. Sie hat ihren langjährigen Partner Lorenz an der Lenk BE geheiratet.

Die Feier hat unter freiem Himmel stattgefunden. Während der Bräutigam einen dreiteiligen beigen Anzug trägt, glänzt die Braut in einem bodenlangen weissen Carmen-Kleid. Eindrücke von der Feier teilt Joana Hählen auf Instagram. Sie zeigt den Moment, als sie ihrem Mann unter einem Blumenbogen das Ehegelübde vorliest, oder auch einen Ausschnitt aus ihrem Hochzeitstanz.

Die beiden sind seit fast zehn Jahren ein Paar und haben sich letztes Jahr im August verlobt. Nach einem Morgen auf den Ski in Zermatt VS verbrachte Hählen den restlichen Tag mit ihrem Liebsten am Thunersee. «Wir sassen am Ufer, schauten den Sonnenuntergang an. Dann sagte Lorenz, ich solle aufstehen», verriet Hählen im Dezember gegenüber Blick. «Er ging auf die Knie, fragte – und gab mir den Ring.» Für sie war der Antrag «kitschig schön».

«Ein Schweizer Hochzeits-Wochenende»

Nun haben die beiden ihre Liebe gekrönt. Unter den Gästen sind auch ehemalige Teamkolleginnen und Konkurrentinnen von Hählen. So feiern Delia Durrer, Michelle Gisin oder Jasmina Suter ebenso mit wie Tina Weirather und Ragnhild Mowinckel, die mit ihrem Mann aus Norwegen angereist ist. «Ein Schweizer Hochzeits-Wochenende», schreibt sie auf Instagram zu den Eindrücken, die sie gesammelt hat. Und Hählen kommentiert: «So viel Liebe! Danke, dass ihr so weit gekommen seid.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Auch Wendy Holdener und Jasmine Flury sind unter den Gästen, wie erstere auf Instagram verrät. Holdener verlässt die Feier denn auch mit einem besonderen Souvenir: ein Klebe-Tattoo des Brautpaares.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Während ihrer Karriere hat Hählen 167 Weltcuprennen bestritten. Fünfmal schaffte sie den Sprung aufs Podest, allerdings nie als Siegerin (dreimal Platz 2 und zweimal Platz 3). Daneben hat sie die Schweiz einmal an Olympischen Spielen und dreimal an Weltmeisterschaften vertreten.

Mehr Ski-Hochzeiten
Marc Rochat hat allen Grund zur Freude.
Ex-Teamkollege kommt im Kilt
Ehemaliges Schweizer Slalom-Ass feiert Traumhochzeit
SnapInsta.to_825277408_18625959154043643_4117599550094711333_n.jpg
Kurz nach Rücktritt
Ex-Slalom-Spezialist hat geheiratet
Bildschirmfoto 2026-09-12 um 14.54.58.png
Mit Video
«Auf ein Leben voller Liebe»
Speed-Ass feiert romantische Hochzeit
SnapInsta.to_730917601_18600119095026160_2951819927322106931_n.jpg
Nach 13 Jahren Beziehung
Ex-Slalom-Ass heiratet im Kleid der einstigen Teamkollegin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen