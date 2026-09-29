Ein ehemaliger Schweizer Skirennfahrer schwebt auf Wolke sieben. Marc Rochat hat mit seiner Caroline die kirchliche Hochzeit gefeiert. Und das in romantischer Kulisse am Lago Maggiore.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marc und Caroline Rochat haben am Lago Maggiore geheiratet

Anderthalb Jahre nach der standesamtlichen fand die kirchliche Hochzeit statt

Rochat hat im Frühjahr seine Ski-Karriere beendet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mitte April wird Marc Rochat (33) an den Schweizer Meisterschaften als Titelverteidiger im Slalom Fünfter. Kurz nach der Zieleinfahrt verkündet er überraschend seinen Rücktritt vom Profi-Sport. Niemand ahnte etwas davon, einzig seiner Frau Caroline (34) hat er verraten, dass er mit dem Gedanken spielt.

Die beiden sind seit April 2025 standesamtlich verheiratet. Wenige Wochen danach sind sie Eltern von Lupo geworden. Nun gab es für Familie Rochat das nächste Highlight. Am Samstag haben sie sich auch noch in der Kirche das Ja-Wort gegeben. Die Traumhochzeit fand am Lago Maggiore statt.

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Marc Rochat trägt einen klassischen Frack, seine Braut ein schlichtes, bodenlanges Kleid in Weiss, das als besonderes Highlight an den Armen und am Bauch einen Spitzeneinsatz hat. Auch Söhnchen Lupo darf am grossen Tag nicht fehlen. Ebenso ehemalige Teamkollegen Rochats. So feiern unter anderem Luca Aerni (33) und Daniel Yule (33) mit. Letzterer sticht dabei ins Auge. Denn Yule lässt es sich nicht nehmen, ein besonderes Outfit zu tragen. Er erscheint im Schottenrock. Das kommt nicht von ungefähr, stammen seine Eltern doch aus Schottland und England. Der Braut vermag er damit aber nicht die Show zu stehlen.

WM-Bronze als Highlight

Rochat bestritt während seiner Karriere 105 Weltcuprennen (101 Slaloms und vier Riesenslaloms). Seine erfolgreichste Saison war 2023/24, als er fünf seiner elf Top-10-Resultate einfuhr. Seine Bestergebnisse sind zwei vierte Plätze, aufs Podest hat es Rochat im Weltcup nie geschafft.

Den Höhepunkt seiner Karriere feierte Rochat an der Ski-WM 2025, als er gemeinsam mit Stefan Rogentin (32) beim Schweizer Dreifachsieg in der Team-Kombi Bronze gewann. «Diese Medaille rechtfertigt meinen Entscheid, dieses Leben gewählt zu haben», meinte er rückblickend.