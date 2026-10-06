Aus vier mach drei. Marco Schwarz bündelt künftig seine Kräfte und verzichtet auf Slaloms. Ganz macht er die Tür allerdings nicht zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Schwarz fokussiert sich künftig auf drei Disziplinen

Der Österreich hat entschieden, den Slalom hintenanzustellen

Im Slalom hat er drei Weltcuprennen, WM-Bronze und die Kristallkugel gewonnen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

105-mal ist Marco Schwarz (31) im Slalom gestartet, ein weiteres Rennen wird vorläufig nicht mehr dazu kommen. Wie der österreichische Ski-Star am Dienstag auf einer Pressekonferenz seines Kopfsponsors in Wien (Ö) verkündet, stellt er den Tanz im Stangenwald künftig hinten an.

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«Das war sicher eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere», sagt Schwarz. Und ergänzt: «Aber vier Disziplinen lassen sich einfach nicht mehr vereinbaren.» Er gehört im Weltcup zu den wenigen Athleten, die in allen Disziplinen gestartet sind. Nun wird sich der Allrounder künftig auf den Riesenslalom, den Super-G und die Abfahrt konzentrieren. «Ich will meine Kräfte so bündeln, dass ich Rennen gewinnen oder um die Podestplätze mitfahren kann.»

«Da muss man einfach vernünftig sein»

Mit ein Grund für den Abschied vom Slalom ist der dichtgedrängte Kalender, der vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr mit allen Disziplinen kaum Zeit für Regeneration bietet. Hinzu kommt Schwarz' Verletzungshistorie. Unter anderem hat er sich 2023 das Kreuzband gerissen und musste sich vor zwei Jahren wegen eines Bandscheibenvorfalls operieren lassen. «Da muss man einfach vernünftig sein», sagt Schwarz. «Ich habe in den letzten Jahren gespürt, dass es einfach mehr Sinn macht, sich auf gewisse Sachen zu fokussieren, als in vier Disziplinen Mittelmass zu sein.»

Im Slalom ist Schwarz 14-mal aufs Podest gefahren, dreimal davon als Sieger (Adelboden und Schladming 2021, Madonna di Campiglio 2023). Daneben gewann er 2019 WM-Bronze und in der Saison 2020/21 die kleine Kristallkugel. «Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und bin sehr motiviert», sagt er in einem Instagram-Video.

Im Sommer hat er rund vier Kilo Muskelmasse aufgebaut. Die Schweizer Ski-Fans dürfen sich auf spannende Speed-Duelle mit Marco Odermatt (28), Franjo von Allmen (25) und Co freuen. Und vielleicht tanzt Schwarz doch noch einmal im Weltcup durch den Stangenwald. Zumindest trainieren wird er Slalom hie und da weiterhin – und kann sich auch vorstellen, bei genügend Punkten auf dem Konto am Weltcupfinal im Slalom zu starten.