Szene aus Gisin-Doku rührt ihren Mann zu Tränen

Kurz nach ihrem Rücktritt ist Michelle Gisin im «Sportpanorama» zu Gast. Im Publikum sitzt ihr Ehemann Luca De Aliprandini. Plötzlich wird er ganz emotional.

Darum gehts Michelle Gisin ist zu Gast im Sportpanorama – ihr Ehemann Luca De Aliprandini sitzt im Publikum

Erste Szenen aus der Gisin-Doku werden gezeigt und sorgen bei ihrem Mann für Tränen

Die letzten Monate nach ihrem Sturz waren für das Paar hart

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Michelle Gisin (32) hat seit ihrem schweren Sturz im letzten Dezember viel durchgemacht. Immer an ihrer Seite: Luca De Aliprandini (36). Nach dem Sturz ist er für sie da, im Sommer feiern sie ihre Traumhochzeit.

Nachdem sie letzten Dienstag ihren Rücktritt erklärt hat, ist Gisin am Sonntagabend im SRF-«Sportpanorama» zu Gast. Im Publikum sitzt neben ihrer Schwester Dominique Gisin (41) auch ihr Mann. Und der italienische Riesenslalom-Spezialist sorgt für einen rührenden Moment.

SRF hat Gisin in den letzten Monaten eng begleitet, Ende November erscheint die Doku «Michelle Gisin: Stärker als der Sturz». Ein gezeigter Ausschnitt lässt De Aliprandini ganz emotional werden. Verstohlen wischt er ein paar Tränchen aus den Augenwinkeln. Die Szene zeigt, dass nicht nur er seine Frau nach dem Sturz unterstützt hat, sondern es auch umgekehrt der Fall gewesen ist.

«Deine Liebe – das bist du!»

Anfang März verpasst De Aliprandini in Kranjska Gora (Sln) als 39. die Qualifikation für den zweiten Riesenslalom-Lauf deutlich. Eine grosse Enttäuschung. Im Ziel fiebert und leidet Gisin mit – und versucht Trost zu spenden und ihn aufzumuntern. «Die Resultate dieser Saison definieren dich nicht als Mensch», sagt sie zu ihm. «Was du sonst gemacht hast, wie du mich unterstützt hast und alles. Deine Liebe, die du immer für mich hast – das bist du!»

Worte, die auch Monate später ihre Wirkung nicht verfehlen. Nicht nur De Aliprandini ist gerührt, auch Gisins Augen glitzern verdächtig. Es sei vielen nicht bewusst, wie viel Unterstützung sie nach ihrem Sturz bekommen habe. «In den ersten Wochen, wenn man so schwer verletzt ist, ist man einfach ein Pflegefall», sagt sie. «Dank Luca und meiner Familie konnte ich nach Hause gehen. Das hat mir so viel Energie gegeben.»

Endlich Adelboden

Auch De Aliprandini äussert sich dazu. Moderator Rainer Salzgeber meint zwar, nur unter einem gewissen Druck, was bei den Zuschauern für Lacher sorgt. «Es ist normal, dass man in einer Beziehung das Beste füreinander gibt», sagt De Aliprandini. «Ich bin gleich nach dem Sturz für sie da gewesen. Und sie hat mich begleitet, als sie konnte, mit ihrer positiven Energie.»

Fürs Begleiten hat Gisin künftig mehr Zeit. Als Ski-Rentnerin kann sie sich voll nach dem Rennkalender ihres Mannes richten. Vor allem auf etwas freut sie sich: endlich den Adelboden-Riesenslalom live erleben. Denn: «Ich war einmal dort, dann wurde er abgesagt.»