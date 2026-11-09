Ski-Gigantin Shiffrin hebt Rast schon auf den Slalom-Thron

Ohne Shiffrin startet der Slalom-Winter in Levi mit einer offenen Frage: Kann Camille Rast ihre Chance nutzen? Die Walliserin kämpft weiter mit Hüftproblemen, gilt für Shiffrin aber als Favoritin auf die Kugel.

Darum gehts Mikaela Shiffrin lässt Slaloms aus – nutzt Camille Rast die Chance?

Walliserin ist für US-Ski-Gigantin die Kugel-Favoritin

Rast liebt den Hang in Levi nicht – er ist ihr etwas zu flach

Mathias Germann Reporter Sport

Die Gefahren lauern überall. Im Steilen, im Flachen, vor jedem Tor. Der Slalom gilt als Psycho-Disziplin des Skisports.

Für eine Fahrerin trifft das längst nicht mehr zu: Mikaela Shiffrin (31, USA). Sie dominiert die Disziplin seit Jahren. Ihre Weltcup-Bilanz: 128 Rennen, 99 Podestplätze, 73 Siege. Neunmal gewann sie die kleine Kristallkugel. Auf dem Weg zur zehnten Trophäe könnte sie sich nun selbst im Weg stehen.

Klingt paradox. Doch Shiffrin will ihren Fokus stärker auf Riesenslalom und Super-G legen. Die Slaloms in Levi (Fi) und Gurgl (Ö) lässt sie aus. Was danach kommt, ist offen. Als Favoritin auf die Kugel sieht sie sich nicht mehr. «Ich denke, dass Camille sehr gute Chancen hat», sagt sie gegenüber Blick. Gemeint ist Camille Rast (27).

Nur Rast schlug Shiffrin im vergangenen Winter

Die Walliserin war im vergangenen Winter die Einzige, die Shiffrin im Slalom bezwingen konnte – in Kranjska Gora (Sln) mit zwei Traumläufen. Shiffrin patzte nicht. Rast war schlicht schneller. Ist Rast für Shiffrin also die Topfavoritin? Sie hält kurz inne. Dann sagt sie: «Basierend auf dem letzten Winter, ja. Mit Sicherheit.»

Shiffrin gönnt Rast den Erfolg. «Sie hat gegen eine langwierige, nervige, schmerzhafte Verletzung gekämpft und ist trotzdem super gefahren.» Ganz stimmt die Vergangenheitsform nicht. Fast zwei Jahre nach ihrem Sturz hat Rast noch immer Hüftprobleme. Immer wieder schmerzt das linke Bein, zuweilen auch das rechte Knie. «Aber es geht in die richtige Richtung.»

Gold-Vreni wartet auf Nachfolgerin

Rast will sich nicht zu sehr auf Resultate fixieren. «Wenn das dann reicht, um die Kugel zu holen, umso besser. Wenn nicht, habe ich alles versucht – auch das ist dann okay.» Sollte ihr der Coup gelingen, wäre sie die erste Schweizer Slalom-Kugelgewinnerin seit Vreni Schneider (61) im Jahr 1995.

Der erste Schritt wäre ein Sieg in Levi. Seit 2016 haben dort nur zwei Frauen gewonnen: Shiffrin achtmal, Petra Vlhová (31) sechsmal. Die Slowakin kehrt nach fast drei Jahren Verletzungspause zurück. Ob sie schon wieder um den Sieg mitfahren kann, ist fraglich. Rast sagt über Levi: «Das war nie wirklich mein Rennen.» Die Piste «Levi Black» ist ihr zu flach. «Aber es gibt ja auch einen Steilhang, es ist also fifty-fifty. Es wäre mega schön, mal ein Rentier zu gewinnen.» Das Rentier ist der traditionelle Siegerpreis. Rasts bestes Ergebnis: Rang fünf 2024.

Rast: «Das liebe ich»

Shiffrin hin oder her: Rast glaubt, dass das Slalom-Niveau nochmals gestiegen ist. «Die Top 7 sind wirklich sehr nahe zusammen. Und von hinten drücken andere. Alles ist für alle möglich.» Neben Wendy Holdener (33), Katharina Truppe (30, Ö), Paula Moltzan (32, USA) und Lena Dürr (35, D) traut sie auch den jungen Emma Aicher (23, D), Lara Colturi (20, Alb) und Zrinka Ljutić (22, Kro) einiges zu.

Rast lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. «Ab jetzt geht der Winter so richtig los, Schlag auf Schlag. Das liebe ich.»