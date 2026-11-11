Desolat! Dieses Adjektiv umschreibt die Bilanz der helvetischen Slalom-Spezialisten, bevor Matteo Joris im April 2015 zum Headcoach von unseren «Zick-Zackern» ernannt wurde. In 48 Weltcupjahren haben die Skigenossen in dieser Disziplin lediglich 13 Weltcupsiege eingefahren. Und nach den Sternstunden des Engadiners Edy Reinalter (Olympia-Gold 1948) und des Neuenburgers Georges Schneider (WM-Triumph 1950) haben wir bei Welttitelkämpfen nie mehr Slalom-Gold gewonnen. Deutschlands Altmeister Frank Wörndl (67, Weltmeister 1987) führte die Slalom-Durststrecke in einem Blick-Interview 2013 auf die Schweizer Mentalität zurück: «Im Slalom musst du wie in keiner anderen Disziplin nach dem Motto ‹Alles oder nichts› agieren. Aber die meisten Schweizer, die ich kenne, sind eben ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht.»

In der Zwischenzeit hat der gebürtige Italiener Joris den Beweis erbracht, dass der Bayer Wörndl damals einen echten «Schmarrn» erzählt hat. Unter Joris hat die Schweizer Slalom-Truppe in elf Jahren zwei Weltcupsiege mehr eingefahren (7 Yule, 6 Zenhäusern, 2 Meillard) als seine Vorgänger in fünf Jahrzehnten. Zudem ist Loïc Meillard in den letzten beiden Wintern Weltmeister und Olympiasieger geworden.

Busse für ein Handyvergehen

Dass den Athleten bewusst ist, was sie an ihrem Übungsleiter haben, belegt die Tatsache, dass Daniel Yule die Goldmedaille, welche er 2019 im WM-Teambewerb gewonnen hat, Joris geschenkt hat. «Ohne Matteo wäre ich als Skirennfahrer niemals so weit gekommen», hält der Walliser fest. Aber was macht den 50-Jährigen als Ski-Coach so besonders? Sicher ist: Joris ist kein knallharter Diktator, für die Gestaltung der Trainingseinheiten holt er die Meinungen seiner Rennfahrer ab.

Um die Kommunikation mit seiner Mannschaft weiter zu verbessern, hat der Maestro aus dem Valle d'Aosta ein Handyverbot beim Mittag- und Abendessen eingeführt. «Wir haben lange zu wenig miteinander gesprochen, weil wir zu sehr mit unseren Handys beschäftigt waren. Es ist nicht leistungsfördernd, wenn ein Athlet an den Rennstart geht, ohne dass er die Dinge, die ihn schon länger beschäftigen, mit seinen Teamkollegen und Trainern ausreden konnte. Und deshalb muss jeder, der sich während des Essens mit dem Handy beschäftigt, eine Busse von 10 Franken in die Mannschaftskasse bezahlen.»

Leichtere Kurssetzung

Joris ist davon überzeugt, dass sich diese Massnahme bezahlt macht: «Mittlerweile ist die Kommunikation in unserer Mannschaft so, wie ich mir das immer gewünscht habe.»

Ein Beispiel gefällig? Bitte schön. «Vor der ersten Trainingseinheit in Neuseeland hatten wir während des Abendessens eine ganz besondere Diskussion. Die Athleten waren der Meinung, dass ich ihnen in den Jahren zuvor in der Saisonvorbereitung zu schwierige Trainingsläufe gesetzt habe. Sie waren davon überzeugt, dass sie in etwas einfacheren Läufen schneller das nötige Selbstvertrauen aufbauen können», verrät Joris und ergänzt: «Ich bin heute sehr froh, dass ich auf die Athleten gehört habe und einfachere Läufe gesetzt habe. Es ist Gift für das Selbstvertrauen eines Rennfahrers, wenn er aufgrund einer extrem schwierigen Kurssetzung in jedem zweiten Trainingslauf ausscheidet.»

Der Erfolgstrainer erinnert an die Sölden-Geschichte von Meillard: «In den Jahren zuvor hat der enorm sensible Loïc beim Saisonauftakt das Podest ausnahmslos verpasst, weil ihm das letzte Quäntchen Selbstvertrauen gefehlt hat. Heuer ist Loïc in Sölden erstmals mit richtig breiter Brust an den Start gegangen und hat prompt den zweiten Rang hinter Pinheiro Braathen und vor Marco Odermatt herausgefahren.»

«Meillard ist richtig heiss!»

Auch deshalb erwartet Deutschlands Ski-Papst Felix Neureuther (42, 13 Weltcupsiege) am kommenden Sonntag beim Slalom in Levi (Finnland) besonders viel von Meillard: «Nachdem Loïc in Sölden auf einer Strecke, auf der er in den Jahren zuvor regelmässig richtig heftig auf die Fresse bekommen hat, auf einmal so stark gefahren ist, steht für mich fest, dass er in diesem Winter so richtig heiss ist!»

Die Hoffnung lebt, dass der Walliser in diesem Winter mit dem Gewinn der kleinen Kugel die letzte lange Durststrecke in unserer Slalom-Geschichte beendet. Der mittlerweile 85-jährige Bündner Dumeng Giovanoli hat die Slalom-Gesamtwertung als bislang einziger Schweizer 1968 gewonnen.