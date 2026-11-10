Der Ski-Weltcup sucht nach Wegen, den Speed-Disziplinen mehr Präsenz in der frühen Saisonphase zu verschaffen. Eine viel diskutierte Idee: Der traditionelle Saisonauftakt auf dem Rettenbachgletscher in Sölden soll aufgeteilt werden – ein Wochenende für die Frauen, eines für die Männer. Und das jeweils mit Riesenslalom und einem Super-G.

Doch die Pläne stossen bei den Schweizer Experten auf Widerstand. Urs Lehmann (55), seit Sommer Generalsekretär des Weltverbands FIS, bestätigt zwar die laufenden Diskussionen über die Entflechtung der Rennwochenenden. Einem Super-G auf über 3000 Metern erteilt er jedoch eine klare Absage.

Lehmanns Veto: «Sicherheit ist ein grosses Thema»

Die Idee existiert dabei nicht nur auf dem Papier. Wie Lehmann verrät, wurde ein Super-G in Sölden unlängst sogar probeweise befahren: «Das haben sie in der Woche ausgetestet.» Das klare Fazit nach dem Testlauf? «Die Empfehlung von uns ist, dass wir eigentlich keinen Super-G wollen.»

7:52 Heisse Debatte über Bruch mit Ski-Tradition: «Es ist klar, dass es dann in den Rennen wieder räblet!»

Der Grund liegt auf der Hand: «Sicherheit ist wirklich ein grosses Thema. Wir haben ohnehin schon viele Verletzte.» Die Topografie des Gletschers sei für ein Speedrennen zu diesem extrem frühen Zeitpunkt heikel. Die Piste sei «unglaublich steil», da stosse man schlicht an die Grenzen des Machbaren.

Dabei wünscht sich Lehmann prinzipiell mehr Rennen, wie er betont. Der Skisport präsentiere sich nur wenige Monate im Schaufenster, trainiere aber fast das ganze Jahr. Doch Sölden sei für ein Speed-Rennen der falsche Ort.

Défago und Cuche sehen logistischen Albtraum

Rückendeckung erhält der FIS-Generalsekretär von der Fraktion der ehemaligen Fahrer. Didier Défago (49), Abfahrts-Olympiasieger und heute CEO der Heim-WM 2027 in Crans-Montana, bezweifelt die grundsätzliche Umsetzbarkeit. «Die erste Frage ist, ob es von der Strecke her überhaupt machbar ist. Die Quantität an Schnee ist im Oktober ohnehin schon knapp für einen Riesenslalom», gibt der Walliser zu bedenken.

Ein Super-G erfordert ganz andere Dimensionen. «Die Piste muss viel breiter sein», sagt Défago. Didier Cuche (52) pflichtet seinem ehemaligen Teamkollegen bei: «Du musst wahrscheinlich nochmals die Hälfte an Breite dazugeben.»

Ein weiteres, kaum lösbares Problem ist der schmelzende Gletscher. «Unten ist gar kein Gletscher mehr», mahnt Défago. Hinzu kommt das unberechenbare Wetter auf über 3000 Metern, das in Sölden regelmässig für Absagen sorgt – bei Speed-Rennen wäre dieses Risiko noch um ein Vielfaches höher. Das Verdikt der Experten fällt damit unmissverständlich aus: Der Wunsch nach mehr Speed-Spektakel darf nicht auf Kosten der Gesundheit und Logistik gehen.

Aber: Legen die Macher von Sölden ein überzeugendes Konzept vor, könnte es eben doch eines Tages einen Super-G auf dem Rettenbachgletscher geben. FIS-Skepsis hin oder her.