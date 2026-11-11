Macht Ex-Nati-Kicker Ski-Ass wieder schnell?

Knieprobleme weg, Fokus geschärft: Mélanie Meillard greift in Levi im Slalom wieder an. Nach einem schwierigen Winter setzt die Walliserin auf ihren neuen Konditionstrainer Stéphane Grichting und lässt den Riesenslalom beiseite.

Darum gehts Mélanie Meillard machte einen Neuanfang – er scheint zu fruchten

Ex-Nati-Haudegen Stéphane Grichting ist ihr neuer Konditionstrainer

Die Schmerzen im rechten Knie sind endlich weg

Mélanie Meillard (28) steigt aus dem Bett. Ihr Tag ist erst wenige Minuten alt, doch schon auf der Treppe beginnt die Qual. Jede Stufe ist ein Hindernis, jeder Schritt tut weh. Ihr Knie rebelliert. So war es am Ende des letzten Winters. «Das ist hart für den Kopf, es wiegt schwer», sagt Stéphane Grichting (47).

Der ehemalige Nati-Haudegen mit 45 Länderspielen weiss, wovon er spricht. Er spielte 19 Jahre auf höchstem Niveau Fussball und kennt Meillards Leidensweg. «Am Anfang der Saison ging alles gut. Doch dann wurde es von Monat zu Monat komplizierter. Im Frühling mussten wir deshalb den Reset-Knopf drücken.»

Meillard: «Das hat mich motiviert»

Grichting ist Meillards neuer Konditionstrainer. Innerhalb der Elitment SA übernahm er ihre Betreuung von Patrick Flaction. Der ehemalige Coach von Lara Gut-Behrami (35) tritt kürzer, hilft aber weiterhin. Meillard sagt: «Das ist für mich ideal. Ein neuer Trainer, aber in derselben vertrauten Struktur. Das hat mich motiviert.»

Den Riesenslalom lässt Meillard beiseite. Ihr Fokus liegt ganz auf dem Slalom – und aktuell auf Levi (Fi). Dort wurde sie 2023 und 2024 jeweils Siebte. Mit einem solchen Rang wäre sie heute wohl zufrieden. Denn der letzte Winter war «schlecht», wie sie selbst sagt. Nur bei Olympia (Rang 7) konnte sie wirklich strahlen. Der Rest war ein Krampf.

Endlich keine Schmerzen mehr

«Mélanie hat gelitten. Dabei war es nicht das linke Knie, das schmerzte», erzählt Grichting. Das überrascht: Meillard wurde schon in jungen Jahren zweimal am Kreuzband operiert. Dieses Knie machte immer wieder Probleme. «Es war diesmal das rechte. Wohl wegen einer Kompensation», sagt Grichting. «Man hätte immer wieder Spritzen setzen können. Aber ich bin kein Fan davon. So landest du in einem Teufelskreis.»

Nach der Saison erstellte Grichting einen Plan für den Neuaufbau. «Andere hätten mit Mélanies Schwierigkeiten wohl längst aufgegeben. Doch sie zog durch, war motiviert und fröhlich. Das hat mich tief beeindruckt», sagt er. Der Lohn: Die Schmerzen sind weg. «Nun muss sie durch die Rennen das Vertrauen in ihren Körper zurückgewinnen. Das braucht vielleicht noch etwas Zeit. Aber wenn das klappt, hat sie aus meiner Sicht noch viele schöne Jahre vor sich.»

Grichting hat stets ein wachsames Auge

Die Narben der Vergangenheit bleiben. Neue Probleme sind nicht ausgeschlossen. Grichting behält Meillards Knie im Auge. Sie ist froh darüber und blickt zuversichtlich nach vorn: «Wenn ich auf meinem besten Niveau fahre, kann es eine sehr erfolgreiche Saison werden.» Vielleicht setzt sie in Levi den Startschuss.