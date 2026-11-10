Nastasia Noens und Maxence Muzaton sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ein knappes halbes Jahr nach ihrer Hochzeit ist das Familienglück nun komplett.

Darum gehts Babyglück bei Ex-Ski-Ass Nastasia Noens und Speed-Spezialist Maxence Muzaton

Zweites Kind kam knapp vier Monate nach der Hochzeit zur Welt

Noens trat 2023 zurück, Muzaton fährt auch in der kommenden Weltcup-Saison

Cédric Heeb Redaktor Sport

Im Juni haben sich die ehemalige Slalom-Spezialistin Nastasia Noens (38) und der Speed-Spezialist Maxence Muzaton (36) das Jawort gegeben. Und die beiden Franzosen verkündeten damals im gleichen Instagram-Post vom 1. August: «Baby Nummer 2 ist auf dem Weg.»

Seit nun fast einem Monat ist es auch schon auf der Welt. Wie die beiden am Montagabend auf Instagram mitteilen, sind sie am 17. Oktober zum zweiten Mal Eltern geworden. «Und voilà, wir sind zu viert ...», schreibt das Ski-Paar zum Beitrag. Nach der Geburt von Sohn Oscar im September 2025 scheint das Familienglück nun komplett zu sein, denn hinter einem Hashtag steht: «Wir sind vollzählig.»

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In der Kommentarspalte wimmelt es von Beglückwünschungen. «Die Wahl des Königs», schreibt Victor Muffat-Jeandet (37), «tolle und schöne Mama», meint Ex-Slalomfahrerin Francesca Marsaglia (36). Von Mathieu Faivre (34) und Stephanie Venier (32) gibts drei Herzchen, Romane Miradoli (32) und Laura Gauche (31) drücken ihre Freude mit Handherz-Emojis aus.

In diesem Winter wird sich wohl aber vorwiegend Noens um den Nachwuchs kümmern. Sie ist bereits nach der Saison 2022/23 zurückgetreten, ihr Ehemann wird dagegen noch eine weitere Weltcup-Saison anhängen. Im letzten Januar fuhr Muzaton in Kitzbühel hinter Sieger Giovanni Franzoni (25) und Marco Odermatt (29) sensationell auf den 3. Platz und so zu seinem zweiten Weltcup-Podestplatz.