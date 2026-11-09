So hat Ski-Star Sarrazin seine Freundin kennengelernt

Vor knapp zwei Jahren bangte die Ski-Welt um Cyprien Sarrazin. Nach seinem Horror-Sturz hat er das grosse Glück gefunden. Nun erzählt seine Freundin, die deutsche Langläuferin Laura Gimmler, wie sie sich kennengelernt haben.

Darum gehts Cyprien Sarrazin und Laura Gimmler sind ein Paar

Nach seinem Horror-Sturz hat der Franzose die deutsche Langläuferin kennengelernt

Die beiden geben sich gegenseitig viel, sie bewundert seine mentale Stärke

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Dezember 2024 ist Cyprien Sarrazin (32) schwer gestürzt. Inzwischen steht der französische Speed-Star vor dem Comeback. Er will Ende November in Copper Mountain (USA) am Start stehen.

Beim Sturz hat er sich unter anderem eine schwere Kopfverletzung zugezogen und lag kurzzeitig im Koma. Ein Comeback war lange ungewiss. Mitten in dieser schwierigen Zeit hat der Kitzbühel-Doppelsieger von 2024 auch schöne Dinge erlebt. Sarrazin hat die deutsche Langläuferin Laura Gimmler (32) kennen und lieben gelernt. Seine Beziehung mit der Staffel-Vizeweltmeisterin von 2023 hat der Franzose Anfang Jahr öffentlich gemacht.

Mehr Informationen, als dass er vermehrt auch die Langlauf-Ski unter die Füsse schnallt, hat es zum Wintersport-Paar bisher nicht gegeben. Nun hat Gimmler über die Liebe zum Speed-Star gesprochen. «Wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen wegen des Sturzes kennengelernt», sagt sie gegenüber BR24. Sie sei im Sommer 2025 in Sarrazins Heimat Frankreich gewesen, dort haben die beiden sich getroffen.

«Wir profitieren schon voneinander»

In der schwierigen Zeit hat sie ihn unterstützt, betont aber: «Auch er hat mir viel gegeben.» Ihre Beziehung sei insofern interessant, als sie zwei komplett andere Sportarten betreiben. «Ich glaube, wir profitieren schon voneinander.»

So absolviert das Paar immer wieder gemeinsame Trainingseinheiten. «Er stellt mir Fragen, wie man dies und jenes macht», erzählt Gimmler. «Andersrum ist das natürlich genauso.» Aber nicht nur beim Trainieren lernen die beiden voneinander. «Auch mental habe ich viel von ihm gelernt», sagt sie.

Denn das Mentale hat in den letzten Monaten bei Sarrazin eine grosse Rolle gespielt. Angesprochen auf das baldige Comeback ihres Mannes meint Gimmler abschliessend: «Ich hoffe einfach, und drücke ihm die Daumen, dass diese Saison seine Erwartungen auch erfüllt.»