Gemessen an Weltcupsiegen ist Ramon Zenhäusern nach Daniel Yule der zweiterfolgreichste Slalomfahrer in der Schweizer Skigeschichte. Vor acht Monaten folgte mit der Ausmusterung aus dem Swiss-Ski-Kader aber der Tiefpunkt. Aufgeben gibts für den Walliser aber nicht.

Darum gehts Ramon Zenhäusern musste sich auf eigene Faust auf die neue Saison vorbereiten

Der Walliser wurde von Swiss-Ski ausgemustert, will aber trotzdem um Punkte kämpfen

Im Spätherbst seiner Karriere setzt Zenhäusern auf neue Ski und einen ungewöhnlichen Coach

Marcel W. Perren Reporter Sport

«Will ich mir das wirklich antun?» Diese Frage hat sich Ramon Zenhäusern (34) im letzten Frühling mehrmals gestellt.

Der Hintergrund: Nachdem der Doppelmeter von Swiss-Ski aus dem Kader gestrichen worden war, hat ihm Cheftrainer Tom Stauffer zwar weitere Aufgebote für Weltcuprennen in Aussicht gestellt. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass der Walliser das Sommertraining selber finanzieren muss. «Deshalb habe ich während mehrerer Wochen abgewogen, was gegen und was für die Fortsetzung meiner sportlichen Laufbahn spricht», erzählt der 34-Jährige.

Dass sich der Mann mit sechs Weltcupsiegen nach längerem Hin und Her fürs Weitermachen entschieden hat, ist vor allem auf seinen Vater Peter (66) zurückzuführen. «Ich konnte Papa als vollamtlichen Trainer verpflichten, obwohl ich ihm keinen grossen Lohn auszahlen kann. Ohne ihn hätte ich dieses Projekt mit grosser Sicherheit vergessen müssen.» Zenhäusern Senior stellt sich zum Discountpreis in den Dienst seines Sprösslings, weil er seit einem Jahr die Rente kassiert. Zuvor war Peter Teamleiter der Präfektur des Internats in Brig und Sportreporter bei Radio Rottu Oberwallis RRO.

Europacup gab Zenhäusern wieder Zuversicht

Der Slalom-Vize-Olympiasieger von 2018 hätte dieses aufwendige Projekt aber auch nicht auf sich genommen, wenn es am Ende der letzten Saison nicht doch noch ein paar Aufsteller gegeben hätte. «Nachdem ich im Weltcup nur eine Klassierung in den Top 15 herausfahren konnte, bin ich im Europacup an den Start gegangen. Obwohl bei den Europacup-Slaloms einige sehr starke junge Burschen aus Norwegen und Frankreich am Start stehen, bin ich im spanischen Baqueira-Beret trotz hoher Startnummer 46 auf dem vierten Rang gelandet.»

Und im März hat Zenhäusern den finalen Europacup-Slalom in Schladming sogar gewonnen. «Da war mir endgültig klar, dass ich noch genügend Potenzial mitbringe. Zudem habe ich mir mit diesen Europacup-Erfolgen eine ordentliche Ausgangslage für die neue Weltcupsaison gesichert. Ich kann unmittelbar nach den Top 30 starten.»

Der unerwartete Wechsel

Eine richtig gute Ausgangslage hat sich der Bürchner auch durch einen Markenwechsel im Materialbereich verschafft. «Weil ich seit meiner Kindheit Rossignol-Ski gefahren bin, konnte ich mir lange Zeit nicht vorstellen, dass ich in meinem Karriereherbst das Material wechsle.» Entsprechend gross sei die Skepsis gewesen, als es von Völkl eine Einladung für einen Skitest gab. «Aber dann habe ich an diesem Testtag bemerkt, dass diese Ski richtig gut funktionieren. Und mit Marian Bires habe ich von Völkl einen top Servicemann erhalten. Wenn ich bei Rossignol geblieben wäre, hätte ich sicher keinen eigenen Servicemann erhalten.»

Um die Kosten möglichst tief zu halten, wollte Zenhäusern den grössten Teil der Saisonvorbereitung auf den Gletschern im Wallis absolvieren. Aufgrund der zu hohen Temperaturen in der Heimat musste er dann aber doch in den neuseeländischen Winter fliegen.

Für seinen Vater und Trainer in Personalunion war das auch eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. «Papa hat vor 35 Jahren für einen Winter als Skitrainer gearbeitet und hatte damals ein längerfristiges Jobangebot vom neuseeländischen Verband. Aber weil er kurz davor meine Mama kennengelernt hatte, hat er sich gegen diese Tätigkeit und für die Rückkehr in die Schweiz entschieden. Er hat danach aber immer davon geträumt, dass er noch einmal dorthin zurückkehren kann, wo sein Leben einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können.»

Training mit Engländern und Belgiern

Letztlich hat der Trip ans andere Ende der Welt aber nicht nur Papa Peter, sondern auch Ramon glücklich gemacht. «Ich konnte mich in Neuseeland richtig gut vorbereiten, weil ich mich in den Trainings entweder den Engländern, dem Belgier Armand Marchant oder Schwedens Toptalent Fabian Ax Swartz anhängen konnte. An einem Tag konnte ich auch mit Swiss-Ski mittrainieren, an anderen Tagen durfte ich zumindest die Stangen der Schweizer benutzen.»

Seit Oktober ist Zenhäusern wieder gänzlich ins Training von Swiss-Ski integriert. «Ramon ist in den letzten Einheiten sehr gut gefahren», lobt Slalom-Cheftrainer Matteo Joris. Somit hat er bis und mit dem Slalom kurz vor Weihnachten in Madonna di Campiglio (It) den Weltcup-Startplatz auf sicher. In dieser Zeit bezahlt Swiss-Ski Zenhäusern auch die Unterkunft und Mahlzeiten.