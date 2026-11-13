Atle Lie McGrath hat für eine der Szenen der Olympischen Spiele gesorgt. Rückblickend verrät er, wieso ihn die Reaktionen darauf überrascht haben. Und womit er gar nicht gerechnet hat.

Darum gehts Im Olympia-Slalom ist Atle Lie McGrath auf dem Weg zu Gold ausgeschieden

Seine Flucht in den Wald ging viral, er befürchtete viel Kritik

Stattdessen hat er mehrheitlich positive Rückmeldung bekommen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mit dieser Szene ist Atle Lie McGrath (26) um die Welt gegangen. Als Halbzeit-Führender scheidet er im Olympia-Slalom aus. Seinen Frust verarbeitet er mit Flucht. Er wirft die Stöcke weg, steigt aus den Ski und stapft in Richtung Wald.

Eine Reaktion aus der Situation heraus, die sich für den Norweger einfach nur richtig angefühlt hat. Nur mit etwas hat er nicht gerechnet. «Ich hätte nie gedacht, dass mich jemand dabei filmen würden», blickt er gegenüber dem Portal Laola1 zurück. «Ich dachte mir, ich gehe einfach dorthin, wo niemand ist. Doch genau das Gegenteil ist passiert.»

Ski-Fans weltweit haben ihm zugeschaut. Das Video ging viral, die Szene wurde von Kindern nachgestellt. Und das bereitete McGrath Sorgen. «Ich dachte, die Leute würden mich kritisieren und kindisch nennen.» Er befürchtete scharfe Kritik im Internet, denn das laufe dort nun mal so. Doch das Gegenteil ist eingetreten. «99 Prozent der Rückmeldungen waren positiv», erzählt er. «Wenn ich Ich-Selbst bin und das tue, was sich für mich richtig anfühlt, ist die Reaktion der Menschen unglaublich.»

«Musste gleichzeitig lachen und weinen»

Nach dem bitteren Out auf dem Weg zu Olympiagold hat sich McGrath mit Pizza in seinem Zimmer verkrochen. Seine Teamkollegen schicken ihm Videos, die von ihm kursieren. «Ich musste gleichzeitig lachen und weinen», erinnert er sich.

Nicht nur die Slalom-Enttäuschung musste McGrath zu dem Zeitpunkt verdauen. Am Eröffnungstag der Olympischen Spiele verstarb sein Grossvater. «Zu Beginn fühlte es sich irgendwie ungerecht an», sagt er rückblickend. «Ich fragte mich, warum ausgerechnet jetzt so etwas passieren musste.» Doch dann hat er begonnen, die Situation anzunehmen und ist zum Schluss gekommen: «Vielleicht sollte es einfach so sein.»

Wenige Wochen später feiert McGrath den bisher grössten Erfolg seiner Karriere. Er gewinnt die kleine Kristallkugel im Slalom. Mit dem Rennen in Levi (Fi) startet am Sonntag die Mission Titelverteidigung. Wie geht McGrath die Sache an? Er will so schnell wie möglich Ski fahren und nicht mehr so viel rechnen. Das habe er letzte Saison zu oft getan. Denn: «Ich habe die Kugel schon gewonnen, diesen Erfolg kann mir niemand mehr nehmen.»