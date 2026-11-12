Ski-Queen Vonn meldet sich nach fünfstündiger OP

Vor dem Eingriff war sie nervös, nun meldet Lindsey Vonn, dass die Operation an ihrem Bein gut verlaufen ist. Und zeigt die beeindruckende Anzahl Schrauben und Platten, die entfernt wurden.

Darum gehts Lindsey Vonn ist zum neunten Mal operiert worden

Die Ski-Queen meldet, dass der fünfstündige Eingriff gut verlaufen ist

Dabei wurden zahlreiche Platten und Schrauben entfernt und ein neues Kreuzband eingesetzt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Die Operation ist gut gelaufen», mit diesen Worten meldet sich Lindsey Vonn (42) auf Instagram. Und geht dann ins Detail: «Es hat über fünf Stunden gedauert, alle Platten und Schrauben aus meinem Bein zu entfernen und mein vorderes Kreuzband zu ersetzen.»

Dazu postet Vonn eindrückliche Fotos – etwa eines, das das Sammelsurium an Schrauben und Platten zeigt, die wenige Stunden zuvor noch in ihrem Bein verschraubt waren. Inzwischen konnte sie das Spital bereits wieder verlassen. Und das, obwohl noch immer eine Drainage in ihrem Bein steckt. Die Amerikanerin erholt sich zu Hause in bester Gesellschaft. Ihr Hündchen Chance weicht kaum von ihrer Seite. «Ich bin dankbar, dass ich mich auf dem letzten Weg zur vollständigen Genesung befinde», so Vonn.

Noch am Montagabend war die Gefühlslage eine andere. Vonn veröffentlichte ein vorab aufgezeichnetes Video, in dem sie verriet: «Es wird meine neunte Operation sein.» Dabei war sie sichtlich angespannt, immerhin wusste sie, dass nicht nur etwas entfernt, sondern eben auch ihr fehlendes Kreuzband endlich ersetzt wird. Die Erleichterung, nun alles übestanden zu haben, dürfte entsprechend gross sein.

Comeback weiter offen

Vonn hatte sich bei einem Sturz in Crans-Montana VS Ende Januar das Kreuzband gerissen. Von ihrem grossen Traum, bei Olympia noch einmal auf Medaillenjagd zu gehen, liess sie sich davon nicht abbringen. Sie startete in Cortina (It) – mit verheerenden Folgen.

Vonn stürzte in der Abfahrt und verletzte sich schwer. Sie zog sich einen komplexen Bruch des Schienbeins zu, der mehrere operative Eingriffe zur Folge hat. Ob sie noch einmal in den Weltcup zurückkehrt, ist weiterhin unklar, obwohl ihr Name im aktuellen US-Kader steht.