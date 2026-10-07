Ihr Vater hat ein Comeback ausgeschlossen. Doch Lindsey Vonn und das US-Ski-Team sehen das wohl anders. Die 84-fache Weltcupsiegerin wurde für das A-Team nominiert.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Damit haben nach ihrem Horror-Sturz bei Olympia wohl die wenigsten gerechnet. Das US-Ski-Team hat Lindsey Vonn (41) für das A-Team 2026/27 nominiert. Dies hat der amerikanische Verband in einem Post auf der Plattform X bekanntgegeben.

Im Post wird Vonn neben anderen Ski-Stars wie Mikaela Shiffrin (31) aufgeführt. Lange war unklar, ob die 84-fache Weltcupsiegerin zum Ski-Zirkus zurückkehrt. Denn ihr Sturz bei den Olympischen Spielen in Milano Cortina war folgenschwer. Vonn zog sich einen mehrfachen Schienbeinbruch zu. Der gebrochene Knochen wurde von einem Stützgestell ausserhalb des Körpers stabilisiert.

Kommt sie auch zum Einsatz?

Gleich nach der Operation schloss Vonns Vater Alan Kildow ein Comeback aus: «Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere. Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe», sagte Kildow gegenüber Associated Press (AP).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Später liess Vonn offen, ob das Rennen in Cortina ihr letztes war. Jetzt wird sie also beim US-Verband im A-Team für die kommende Saison aufgeführt. Wann und ob es tatsächlich zu einem Einsatz kommt, bleibt aber noch offen. Denn der Ski-Star hat noch eine Operation vor sich. Nach diesem Eingriff dauert es gemäss Vonn «weitere neun Monate bis zur Genesung». Umso überraschender kommt deshalb die Nominierung des Ski-Stars.