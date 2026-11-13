Die noch junge Ski-Saison 2027 wird in Levi um eine weitere Disziplin ergänzt. Sowohl die Männer als auch die Frauen schlängeln sich in je einem Slalom durch den Stangenwald. Und die Schweiz reist mit gleich mehreren heissen Eisen in den kalten Norden.

Darum gehts Im finnischen Levi wird die Saison 2027 mit Slaloms für Frauen und Männer ergänzt

Wendy Holdener war in Levi dreimal Zweite, Mikaela Shiffrin fehlt dieses Mal, nennt Camille Rast als mögliche Kugel-Kandidatin

Loïc Meillard wurde in Sölden Zweiter und startet mit Daniel Yule, beide waren in Levi schon einmal Dritte

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Viele Schweizer Podestplätze kamen in den 38 Rennen im finnischen Levi seit der Premiere 2004 nicht zusammen. Nur siebenmal sah man die Schweizer Fahne auf dem Podium, zum Sieg reichte es noch gar nie. Allerdings stand Wendy Holdener (33) mit drei 2. Plätzen schon mehrfach knapp davor. Jedes Mal noch schneller: Mikaela Shiffrin (31), die in diesem Jahr jedoch auf einen Start verzichtet. Schlägt in ihrer Abwesenheit endlich Holdeners Stunde?

Hört man sich im Fahrerinnenlager um, soll gemäss der US-Amerikanerin selbst eine andere Schweizerin das Rennen machen: Camille Rast (27). Letztes Jahr zweitbeste Slalomfahrerin der Welt, ist sie für Shiffrin in diesem Winter Favoritin auf die kleine Kugel. «Ich denke, dass Camille sehr gute Chancen hat», verrät sie Blick.

Datum Event Startzeit Samstag, 14. November 1. Lauf Slalom Frauen 10 Uhr Samstag, 14. November 2. Lauf Slalom Frauen 13 Uhr Sonntag, 15. November 1. Lauf Slalom Männer 10 Uhr Sonntag, 15. November 2. Lauf Slalom Männer 13 Uhr

Bestätigt Meillard seine gute Sölden-Form?

24 Stunden nach den Frauen stellen sich auch die Männer dem ersten Slalom-Härtetest des Winters. Und mit Loïc Meillard (30) und Daniel Yule (33) finden sich zwei Athleten im Männeraufgebot von Swiss-Ski, die hier schon einmal auf Rang 3 kurvten. Während Yules letzter Weltcup-Podestplatz vom Februar 2024 datiert, stand Meillard allein im letzten Winter viermal unter den besten drei. An Olympia krallte er sich zudem die Slalom-Goldmedaille.

Und auch die aktuelle Form stimmt. Sein 2. Platz beim Weltcupauftakt in Sölden hinterliess Eindruck. Wie Rast wäre Meillard der erste Schweizer Slalom-Kugelgewinner seit Jahrzehnten. Ein Triumph zum Start würde dabei natürlich helfen.