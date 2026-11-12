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Es gibt eine Statistik, die den Ski-Fans aus dem grössten Zentralschweizer Kanton richtig wehtut: Bis heute hat sich noch nie ein Luzerner in den Top 15 eines alpinen Weltcuprennens klassiert.

Mittlerweile verkörpert aber ein 26-jähriger Technikspezialist aus Sempach das Potenzial, um diese Scharte schon bald auszuwetzen. Die Rede ist von Joel Lütolf. Er hat sich in der Swiss-Ski-internen Qualifikation für den Weltcupslalom im finnischen Levi im Dreikampf mit Junioren-Weltmeister Giuliano Fux und Reto Mächler den letzten Startplatz gesichert. An dieser Stelle könnten die Nidwaldner behaupten, dass dieser Lütolf doch einer von ihnen ist. Auch das ist nicht falsch.

Lütolf klärt auf: «Weil meine Eltern seit vielen Jahren in Engelberg eine Ferienwohnung mieten, bin ich als Bub dem Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen beigetreten. Und deshalb wurde ich mit zwölf in Hergiswil in die Begabtenförderungsklasse aufgenommen.»

Er bezeichnet die damalige Zeit als «sehr geil, aber eben auch extrem streng. Mein Vater hat mich jeden Morgen um 6 Uhr von Sempach nach Luzern gefahren, wo ich in den Zug nach Hergiswil gestiegen bin. Weil unmittelbar nach der Schule meistens ein Training auf dem Programm stand, bin ich selten vor 19.30 Uhr nach Hause zurückgekehrt. Das hat mich aber nie gestört, weil ich in Hergiswil wirklich optimal gefördert wurde.»

Ein schmerzlicher Lausbubenstreich

Bis zu seinem 13. Lebensjahr ist der leidenschaftliche FCL-Anhänger auch noch ambitioniert Rennrad gefahren. «Ich habe einige Velorennen gewonnen. Aber irgendwann hat die Freude am Skisport dann doch deutlich überwogen.»

Seine schmerzlichste Kindheitserinnerung verknüpft Lütolf aber bis heute mit dem Velo. «Irgendein Lausbub hat mir kurz vor meiner Abfahrt vom Elternhaus ins Dorf hinunter die Bremse ausgehängt. Dummerweise habe ich das erst bemerkt, als ich in einer ziemlich steilen Abfahrt auf eine Kurve zugesteuert bin. Im ersten Moment habe ich noch daran geglaubt, dass ich die Kurve ohne funktionierende Bremse meistern könnte. Doch dann bin ich ziemlich übel abgeflogen und in einem Garten gelandet. Gebrochen habe ich mir zwar nichts, aber ich hatte am ganzen Körper Schürfwunden.»

Hypnose im Kampf gegen die mentalen Defizite

Von körperlichen Beschwerden ist Lütolf in seiner Ski-Laufbahn bis jetzt zwar verschont geblieben, mental hat er zeitweise aber heftig gelitten. Speziell im vorletzten Winter, als er bei vier Slaloms in Serie ausgeschieden ist. «Da ist mir klar geworden, dass ich auch den Kopf richtig trainieren muss.» Seither arbeitet der 1,85 Meter lange, 90 Kilo schwere Athlet intensiv mit einem Mentalcoach zusammen, der ihn auch schon in Hypnose versetzt hat.

Positiv scheint sich auf Lütolf auch der Wechsel von Dynastar auf Atomic Ski auszuwirken. «Mit dem neuen Material hat mich Joel in den letzten Trainingskursen regelmässig überzeugt», lobt Matteo Joris, Slalom-Headcoach bei Swiss-Ski.

Der Wechsel von der französischen Marke zum österreichischen Ski-Hersteller war für Lütolf aber mit Herzschmerzen verknüpft. «Ich war ungefähr vier Jahre alt, als ich in Engelberg im Sportgeschäft von Michelle und Dominique Gisins Eltern einen Dynastar erhalten habe. Ab diesem Zeitpunkt hat es für mich keine andere Marke gegeben – die Leute von Dynastar haben mich bereits unterstützt, als ich noch kein besonders guter Skifahrer war. Darum ist es mir im letzten Frühling nicht einfach gefallen, diese Firma zu verlassen. Gleichzeitig habe ich gespürt, dass der Wechsel zu Atomic der richtige Schritt für mich ist.»

Rennfahrer-WG in Odermatts Heimat

Der Mann, der parallel zu seiner Rennfahrerlaufbahn ein Wirtschaftsfernstudium absolviert, hat im letzten Sommer auch seinen Wohnort gewechselt. Lütolf ist vom Elternhaus in Sempach in ein Gebäude in Beckenried NW gezügelt, in dem bis vor anderthalb Jahren Superstar Marco Odermatt eine Wohngemeinschaft mit seinem Jugendfreund Gabriel Gwerder gebildet hat.

Auch Lütolf lebt hier mit einem Skirennfahrer namens Marco zusammen – mit Abfahrts- und Super-G-Spezialist Marco Kohler. Er wird am Sonntag im Fernsehzimmer kräftig die Daumen drücken, wenn sein Mitbewohner Lütolf in Finnland um Weltcuppunkte kämpft.