Selina Egloff galt einst als grösstes Schweizer Ski-Talent. Dann zweifelte sie am Spitzensport und dachte mit 20 an den Rücktritt. Heute ist sie zurück – und glücklicher denn je.

Darum gehts Selina Egloff (25) holt sieben Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt Punkte

2022 pausierte Egloff wegen des Drucks im Spitzensport

Sie macht eine Ausbildung zur Lehrerin – das hilft ihr für den Kopf

Der Skisport bedeutete ihr die Welt. Doch er nahm ihr fast alles. «Ich habe vieles infrage gestellt. Doch jetzt bin ich mega glücklich, wo ich stehe. Ich habe Freude am Skifahren und geniesse es richtig», sagt Selina Egloff (25).

Am Samstag holte sie in Gurgl (Ö) erstmals Weltcuppunkte – im 16. Anlauf und sieben Jahre nach ihrem Debüt. Platz 15. Die Bündnerin aus Scuol strahlt. Das war nicht immer so.

«Der Energietank hat sich geleert»

Rückblick: August 2022. Egloff zieht die Reissleine. Sie will zurücktreten. Mit erst 20 Jahren. Dabei ist sie nicht verletzt und hat einen fixen Platz im B-Kader. Der Verband zählt auf sie, vertraut ihr und will sie weiter fördern. Doch Egloff kann nicht mehr. Sie setzt sich selbst unter Druck und merkt, dass ihr der Profi-Zirkus nicht guttut. «Der Energietank hat sich durch den Spitzensport stark geleert», sagt sie.

Das Umfeld spricht ihr gut zu und rät zu einer Ski-Pause. Egloff folgt dem Rat und verzichtet auf den Winter 2022/23. Ein Rücktritt ist das nicht. «Es ist mir wichtig, mir genügend Zeit zu nehmen, um meine Batterien mit anderen Aktivitäten wieder aufzuladen», sagt sie.

Das «normale» Leben neben dem Ski tut gut

Eine Auszeit mitten in der Karriere, ohne Verletzung? Das ist im Skisport selten. Heute zeigt sich: Es war genau richtig. Egloff gewinnt Abstand. Sie stellt die Ski in den Keller, trifft Freunde, fährt Mountainbike und geht schwimmen. Vor allem aber beginnt sie eine Ausbildung zur Primarlehrerin.

Der Tapetenwechsel tut gut. So gut, dass sie in der Saison darauf ihr Comeback gibt. Mit freiem Kopf und der Gewissheit, dass es auch ein Leben neben dem Skisport gibt. Im letzten Sommer unterrichtet sie regelmässig. «Das tut mir mega gut für den Kopf, macht mir Spass. Ich glaube, es ist auch wichtig, so ein bisschen im normalen Leben abseits vom Skifahren Fuss zu fassen», sagt sie. Die Arbeit als Lehrerin sei wunderschön. «Und eine riesige Herausforderung.» So wie das Skifahren? «Genau! Kein Tag ist gleich, ich muss mich immer anpassen», sagt die Technikerin.

Die Reissleine war bitter nötig

Egloffs Geschichte im Ski-Zirkus ist noch lange nicht vorbei. Mit 18 galt sie als grösstes Schweizer Ski-Talent, heute ist sie 25. Na und? Jeder geht seinen eigenen Weg. «Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Pause damals genau richtig war. Ohne sie wäre ich heute vielleicht nicht mehr dabei», sagt sie.

Rückblickend findet Egloff, dass ihr Weltcupdebüt 2019 in Levi (Fi), kurz nach ihrer Volljährigkeit, nicht ideal war. «Ich wollte es unbedingt. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, noch etwas zu warten.» Daran lässt sich nichts ändern.

Vor dem Riesenslalom in Killington (USA) stellt sich die Frage: Warum kehrte Egloff überhaupt in den Skirennsport zurück? Die Lehrerinnenausbildung gefiel ihr ja. «Ich habe es vermisst, morgens um 5 aufzustehen und den Sonnenaufgang auf dem Gletscher zu erleben», sagt sie. «Vor allem aber wollte ich wieder auf perfekt präparierten Pisten durch die Tore fahren. Das ist ein unvergleichliches Gefühl.»