Alexis Monney präsentiert sich drei Tage vor dem Auftakt in den Speed-Winter auf und neben der Piste sehr angriffig.

Darum gehts Nach Olympia-Enttäuschung und Sturz ist Monney wieder in Form

Sein Ziel ist die Abfahrtskugel, trotz starker Konkurrenz

Er lehnt jährliche Ski-WM und hohe Preise in Crans-Montana ab

Es ist eine der traurigsten Szenen des letzten Ski-Winters. Gemeint ist der Moment, in dem Alexis Monney (26) geknickt und mit wässrigen Augen das Olympia-Areal in Bormio verlassen hat. Weil er auf der berüchtigten «Stelvio»-Abfahrt 13 Monate zuvor seinen ersten Weltcupsieg eingefahren hat, ist der Fribourger mit entsprechend grossen Olympia-Hoffnungen auf diese Piste zurückgekehrt. Letztendlich haben ihm in der Abfahrt als Fünfter 25 Hundertstel auf den Gewinn einer Medaille gefehlt. «Das hat mental sehr wehgetan. Ich hatte im vergangenen Winter konstant einen derart guten Grundspeed, dass ich fast bei jedem Rennen in die Top-3 hätte fahren können. Aber letztendlich habe ich zu viele Fehler gemacht, insbesondere bei den Olympischen Spielen», resümiert der 26-Jährige.

Im ersten Weltcuprennen nach Olympia hat der Stöckli-Pilot aber eine nahezu perfekte Leistung abgeliefert – auf der äusserst selektiven Kandahar-Abfahrt in Garmisch wurde er vier Hundertstel hinter Marco Odermatt Zweiter. «Dieses Ergebnis hat mir enorm geholfen. Wenn ich in Garmisch den Sprung aufs Podest nicht geschafft hätte, hätte ich wahrscheinlich sehr viel länger gebraucht, um die Olympia-Enttäuschung zu verarbeiten.»

Verschobenes Becken nach Chile-Crash

Der Start in die laufende WM-Saison ist dem Romand aber nicht wunschgemäss geglückt. Im September ist der Edeltechniker unter den Speed-Spezialisten bei einem Einfahrlauf in Chile gestürzt. «Durch diesen Abflug hat es mir das Becken verschoben», verrät Monney.

In der Zwischenzeit hat sich der zweifache WM-Medaillengewinner (Bronze in der Abfahrt, Silber in der Team-Kombination) allerdings bestens davon erholt. «Alexis hat zuletzt sehr gute Trainingsleistungen abgeliefert», bestätigt Speed-Cheftrainer Reto Nydegger.

Regisseur investiert ordentlich Geld in Monney-Dok

Es darf sogar festgehalten werden, dass Monneys Darbietungen filmreif sind. Der Westschweizer Regisseur Fabian Jobin dreht derzeit eine Dokumentation über Monney. In zwölf Monaten soll dieser Streifen mit einzigartigen Eindrücken aus dem Alltag eines Skirennfahrers in den Kinos anlaufen. «Als mir Fabian klargemacht hat, dass er 250'000 Franken in die Produktion des Films über mich investieren werde, bin ich erschrocken. Es hat sich dann aber alles ein bisschen relativiert, als mir Fabian gesagt hat, dass Red Bull für die Realisierung des Downhill-Skiers-Films über eine Million bezahlt hat», erzählt Monney grinsend.

Deutliche Ansagen

Der leidenschaftliche Fribourg-Gotteron-Fan eignet sich auch deshalb bestens für einen Dok-Film, weil er immer Klartext spricht. Besonders deutliche Worte findet Monney zum Plan der FIS, jedes Jahr eine WM auszutragen: «Ich bin auch deshalb komplett dagegen, weil es gar nicht möglich sein wird, in jedem Jahr einen hochwertigen Austragungsort zu finden. Ich habe selber miterlebt, dass die Organisation der WM 2023 derjenigen von Saalbach 2025 um Welten hinterhergehinkt ist. Und wenn in Zukunft jedes Jahr eine Weltmeisterschaft auf dem Programm stehen würde, hätten wir viel mehr Events wie in Courchevel, was definitiv nicht gut wäre.»

Monney wartet mit einer Alternative auf: «Wenn man wirklich jedes Jahr Weltmeister küren will, sollte die FIS denen die Goldmedaille überreichen, die am Ende der Weltcupsaison in den Disziplinenwertungen am meisten Punkte haben. So wie es in der Formel 1 oder im Motorradsport seit jeher gemacht wird. Das wäre sportlich betrachtet sowieso die fairste Variante.»

Nicht einverstanden ist Monney mit der Preispolitik bei der Heim-WM in Crans-Montana, wo ein Tribünenplatz für die Abfahrt 175 Franken kostet. «Mein Kumpel Marco Odermatt findet diesen Preis gerechtfertigt, aber ich muss ihm diesbezüglich widersprechen, ich finde das nicht gut. Unser Sport soll ein Volkssport bleiben, jede Familie sollte sich den Besuch bei einem WM-Rennen leisten können. So wie bei der letzten WM in Saalbach, wo die Eintrittspreise sehr günstig waren. Dafür haben die Österreicher mehr Sponsorengelder reingeholt.»

Das grosse Ziel

Auf die Frage, ob ihm ein Sieg bei der WM-Abfahrt oder der Gewinn der Abfahrts-Kristallkugel wichtiger ist, antwortet Monney blitzschnell: «Für einen Skirennfahrer gibt es sportlich nichts Wertvolleres als der Gewinn einer Kugel. Das ist mein grosses Ziel in diesem Winter. Ich bin mir bewusst, dass dies aufgrund von derart starken Konkurrenten wie Marco, Franjo oder Giovanni Franzoni sehr schwierig werden wird. Aber ich liebe grosse Herausforderungen.»

Die erste echte Bewährungsprobe in diesem Winter wartet am Samstag mit dem Super-G in Copper Mountain auf Alexis Monney.