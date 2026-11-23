Die Amerikaner treffen vor den Weltcuprennen in Copper Mountain eine äusserst fragwürdige Entscheidung, die nach einer späten Rache an Swiss-Ski riecht! Können ausgerechnet die Österreicher davon profitieren?

Darum gehts Swiss-Ski protestiert erfolglos gegen Regeln in Copper Mountain

USA, Österreich und Norwegen dürfen zweimal auf die Rennpiste

Die Schweiz darf nur einmal, sieht sich aber als konkurrenzfähig

Marcel W. Perren Reporter Sport

Die Vorbereitung auf den Speed-Auftakt in den USA kam lange einer reinen Farce gleich. Weil die Organisatoren des Super-G und Riesenslaloms in Copper Mountain in der letzten Woche den Rennhang nicht für Trainings freigegeben haben, musste sich die internationale Elite mit Abschnitten begnügen, auf denen eine Trainingsfahrt knapp dreissig Sekunden dauert.

Obwohl die Trainingssperre auf der Rennpiste am Sonntagmorgen kurzfristig aufgehoben wurde, sind nach wie vor diverse Teamleiter nicht gut auf die US-Gastgeber zu sprechen. Grund: Während die Amerikaner zusammen mit den Österreichern und den Norwegern zwei Einheiten auf dem Wettkampfgelände absolvieren dürfen, muss sich der Rest der Ski-Welt mit einer Session begnügen. Die Swiss-Ski-Trainer haben bei der Mannschaftsführersitzung ohne Erfolg gegen diese Entscheidung protestiert.

Deutschlands Herren-Chef Christian Schwaiger ist richtig angesäuert und sagt: «Wenn wir hier eine Woche lang richtig gute Trainingsbedingungen vorgefunden hätten, hätte ich kein Problem damit, wenn drei andere Nationen ein paar Fahrten mehr auf dem Rennhang machen können. Aber weil wir hier bis am Sonntag nicht richtig trainieren konnten, müssten jetzt alle zusammenhalten. Leider ist das nicht der Fall.»

Die speziellen Gegengeschäfte

Aber warum werden in dieser Angelegenheit die Österreicher und die Norweger von den Amerikanern bevorzugt? Antwort: Mit den Skandinaviern betreibt das US-Ski-Team schon seit Jahren eine Kooperation. Und die Ösis stehen in Colorado in der ersten Reihe, weil sie den Amis in Sölden besondere Trainingsmöglichkeiten bieten.

Die Amerikaner haben in der jüngeren Vergangenheit aber auch von Swiss-Ski lukrative Gegenleistungen erhalten. Im letzten Jahr hat man ihnen einen exklusiven Test auf der WM-Piste in Crans-Montana ermöglicht, im vorletzten Sommer hatte das Team um Super-G-Vize-Olympiasieger Ryan Cochran-Siegle die Möglichkeit, auf dem Zermatter Gletscher zu trainieren.

Das gebrochene Versprechen

Aber vielleicht muss die jetzige Swiss-Ski-Crew für einen Wortbruch büssen, den die ehemalige Verbandsspitze vor bald zehn Jahren begangen hat. Rückblende: Unser Cheftrainer Tom Stauffer hat vor der WM 2017 in St. Moritz mit dem damaligen US-Alpindirektor Patrick Riml vereinbart, dass seine Boys mit den Schweizern zwei Wochen vor den Titelkämpfen auf der WM-Piste trainieren dürfen, wenn Beat Feuz, Patrick Küng, Carlo Janka und Co. zuvor in Copper Mountain bevorzugt behandelt werden. Nachdem Riml Wort gehalten hatte, wollte auch der untadelige Stauffer sein Versprechen einlösen.

Letztendlich wurde er aber von seinen damaligen Vorgesetzten Urs Lehmann (Präsident) und Stephane Cattin überstimmt. Darum ist der Verdacht naheliegend, dass sich die Amerikaner nun noch einmal bei den Schweizern rächen wollen. Ob man die Super-Truppe um Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney damit aber wirklich ausbremsen kann, ist fraglich. Speed-Cheftrainer Reto Nydegger hält fest, «dass wir hier zwar sehr gerne ein paar weitere Trainingsläufe auf dem Rennhang absolviert hätten. Aber weil wir in den letzten Monaten und Wochen in Zermatt und Chile sehr gut arbeiten konnten, müssten wir auch so konkurrenzfähig sein.» Der erste Super-G im WM-Winter soll am kommenden Samstag um 11.45 Uhr Ortszeit (19.45 Uhr Schweizerzeit) gestartet werden.