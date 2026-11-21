Das Sportparlament wählte am Freitag ein neues Mitglied des Exekutivrats von Swiss Olympic. Dabei wurden Stimmen vertauscht. Die Wahl muss wiederholt werden.

Darum gehts Bei der Wahl für den Exekutivrat von Swiss Olympic kam es zu einer Panne

Stimmen für die einzelnen Kandidaten wurden vertauscht

Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler gratulierte dem Falschen

Fabio Corti (64), Präsident des Zentralvorstands des Schweizerischen Turnverbands, werde neues Mitglied des 14-köpfigen Exekutivrats von Swiss Olympic. Dies vermeldete der Verband am Freitag – und veröffentlichte ein Bild, das zeigt, wie Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler (62) Corti gratuliert.

Doch jetzt ist alles anders: Am Samstag teilte Swiss Olympic mit, die elektronisch durchgeführte Wahl müsse wiederholt werden. Eine vertiefte technische Prüfung durch die mit der Wahlauszählung beauftragte Firma habe ergeben, dass die Stimmen ab dem zweiten Wahlgang vertauscht zugeordnet und somit auch falsch ausgewiesen worden waren.

Swiss-Ski reichte Protest ein

Dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war, ahnten die Anwesenden bereits nach der Bekanntgabe des Resultats. Noch während der Versammlung vom Freitag hatte der Verband Swiss-Ski, der mit seinem CEO Walter Reusser einen der insgesamt vier Kandidaten für den Exekutivrat stellte, Protest gegen den Wahlausgang eingereicht.

Reusser hatte in den ersten beiden Wahlgängen weit vorne gelegen, erst im entscheidenden dritten Wahlgang wurden ihm weniger Stimmen als Corti zugerechnet. Weil die zuständige Firma jedoch versicherte, die Wahl sei korrekt erfolgt, zog Swiss-Ski den Protest wieder zurück. Davon unabhängig verlangte der Wahlausschuss eine technische Verifizierung der Wahlgänge, und auch Swiss-Ski forderte eine unabhängige technische Überprüfung der Wahlgänge.

«Die Kandidaten können einem leid tun»

Peter Barandun (62), Präsident von Swiss-Ski, sagt zu Blick: «Dass die Wahl nicht korrekt durchgeführt werden konnte, ist ein Ärgernis und befremdend. Da können einem die Kandidaten nur leid tun, und zwar alle vier.» Wenigstens sei nun das grosse Rätsel gelöst, vor dem seit der Bekanntgabe des Resultats des dritten Wahlgangs alle gestanden hätten. «Nun gilt unser Fokus der Wahlwiederholung. Trotz aller Fragezeichen dürfen wir sehr zuversichtlich sein, dass unser Kandidat Walter Reusser die vermeintlich verpasste Wahl im zweiten Anlauf schaffen wird.»

Für die Wintersportverbände ist Reussers Kandidatur von Bedeutung, weil sie im Exekutivrat künftig nicht mehr vertreten wären. Im Hinblick auf die Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2038 ein schlechtes Zeichen, finden Vertreter des Wintersports.

Bleibt der Sitz monatelang vakant?

Swiss Olympic teilte am Samstag mit, man entschuldige sich bei den Delegierten und insbesondere bei den vier Kandidaten für die Unannehmlichkeiten – weise aber zugleich darauf hin, dass der technische Fehler bei der mit der Auszählung beauftragten Firma aufgetreten sei.

Wann die Wahl wiederholt wird, ist noch offen. Die nächste Sitzung des Sportparlaments ist erst am 26. Mai 2027 geplant. Ob nun eine ausserordentliche Sitzung einberufen wird oder der Sitz der per Ende 2026 zurücktretenden Exekutivrätin Ruth Wipfli Steinegger (69) bis im Mai vakant bleibt, will der Exekutivrat am Sonntag klären.

Nicht die erste Wahlpanne

Wipfli Steinegger leitet die Olympia-Kandidatur 2038, für die das Bewerbungsdossier am Freitag eingereicht werden musste. Sicher ist: Mit dem Wahldebakel hat Swiss Olympic keine gute Werbung in eigener Sache gemacht. Zumal es sich nicht um die erste Panne dieser Art handelt: Bereits 2020 – während der Pandemie – war die online durchgeführte Besetzung eines Sitzes im Exekutivrat an Problemen mit der Abstimmungssoftware gescheitert.