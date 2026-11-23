Ein Bierchen im Höpli-Reisebus

Momol, Aline Höpli! Oder besser: Möhlmöhl? Die Flawilerin erlebt den besten Saisonstart ihrer Karriere: Platz 14 in Levi (Fi), Rang 19 in Gurgl (Ö). Dazu hat sie einen neuen Sponsor: ein Schorle-Getränk von der Mosterei Möhl. «Ich bin super happy», sagt sie. Auch ihr Fanklub fällt in Gurgl auf: Rund 50 Fans sind angereist. Lautstark und teilweise oben ohne feuern sie Höpli an. «Ich bin froh, sie zu haben. Sie fuhren um 5 Uhr morgens los. Nun werde ich mit ihnen im Car zurückfahren», sagt sie. So wie einst Marco Odermatt nach seinem Sieg 2022 in Adelboden BE. «Das wird lustig – vielleicht genehmige ich mir dort auch ein kleines Bier.»

Nef und der Hausbau

«Wann Tanguys erster Sieg kommt, hängt davon ab, wie gross das Haus ist, das er bauen will», sagt Julien Vuignier. Der Slalom-Co-Trainer meint es bildlich und spricht von Tanguy Nef. Der Genfer steht in Gurgl als Dritter erstmals auf einem Weltcup-Podest. Ein mehr als nur stabiles Fundament. Vuignier: «Wir bauen jetzt Stufe um Stufe auf. Zuerst den Podestplatz bestätigen. Dann kommt auch ein Sieg.» Nef hätte wohl am liebsten ein Hochhaus. Er kündigt an: «Ich musste 30 werden, um es aufs Weltcuppodest zu schaffen. Ich werde auch noch gewinnen.»

«Wenn ich Angst habe, fange ich an zu schreien»

Sechs Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt klappt es endlich mit den ersten Punkten: Selina Egloff (25) wird 15. und ist überglücklich. «Das ist eine riesige Erleichterung, mega schön», sagt sie. Die Hälfte der Qualifikationskriterien für die Heim-WM in Crans-Montana VS hat sie damit erfüllt. Auffällig sind auch ihre Fahrten: Egloff quietscht und schreit fast bei jedem Tor. Das ist selbst im TV gut zu hören. «Leider», sagt die Bündnerin schmunzelnd. Sie würde es gerne ändern, merke es aber gar nicht. «Immer wenn ich ein bisschen Angst habe, fange ich an zu schreien.»

Sind die Österreicherinnen wirklich so schlecht? «Ja!»

Ski-Reporter Christoph Geiler schreibt seit mehr als 30 Jahren für den «Kurier». Vieles hat er erlebt. Doch nach dem Frauen-Slalom in Gurgl sagt er zu Blick: «An so eine Watschn wie am Samstag kann ich mich nicht erinnern.» Keine Einzige schafft es in die Punkte. Letztmals war dies 1997 der Fall. Sind die österreichischen Technikerinnen wirklich so schlecht? Geiler: «Ja! Und es wird künftig vielleicht noch schlechter. Denn im Europacup kommt kaum etwas nach.» Beim nächsten Slalom in Killington (USA) dürften nicht einmal alle sieben möglichen Startplätze besetzt werden, sondern nur fünf. «Das ist ein Jammer», sagt Geiler.

Colturi lässt die Schweiz alt aussehen

Albanien als Ski-Macht? Die gebürtige Italienerin Lara Colturi (20) gewinnt nicht nur in Gurgl, sondern sammelt auch fleissig Punkte für Albanien im Nationenklassement. Die Folge: Der Balkanstaat liegt bei den Frauen auf Rang 3. Colturi hat bisher 260 Punkte gesammelt – mehr als alle Schweizerinnen zusammen (222, Rang 5). Österreich liegt mit 132 Punkten auf Rang 6.

Kristoffersen mit Spitze gegen Norwegen

Am Donnerstag lädt Ötztal Tourismus im Hotel Riml zum grossen Medientreff. Emma Aicher (23) darf Ötztaler Ziachkiachln zubereiten – ein in Fett gebackenes Hefeteiggebäck. Sie schlägt sich wacker, sagt aber: «Auf den Ski bin ich geschickter.» Gleich daneben steht Norwegens Ski-Gigant Henrik Kristoffersen (32). Auf seine Ziele angesprochen sagt er: «Ich gewinne lieber Rennen als Kristallkugeln. Ich will die Emotionen im Ziel erleben nach einem Sieg – das ist das Schönste.» Nachdem lange über einen Nationenwechsel nach Österreich spekuliert wurde, dürfte sich das Thema erledigt haben. Seine Wahlheimat liebt Kristoffersen trotzdem. «Das Essen hier ist besser als in Norwegen», sagt er. Gelächter und Applaus. Im Rennen klappt es dann nicht mit dem Sieg: Kristoffersen scheidet im zweiten Lauf aus.

Bekannte Eltern, grosses Talent: Schweizerin brilliert im Europacup

Parallel zum Weltcup finden in Levi zwei Europacup-Slaloms statt. Die jungen Schweizerinnen überzeugen als Team. Am besten fährt jeweils Anna Flatscher (18): Am Samstag steht sie als Dritte erstmals auf einem Europacup-Podest, am Sonntag wird sie Sechste. Flatscher ist die Tochter von Ex-Riesenslalom-Weltmeisterin Sonja Nef (54) und Swiss-Ski-Alpindirektor Hans Flatscher (58). «Wir freuen uns und sind auch sehr stolz», sagt der Vater.