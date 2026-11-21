Muss Ramon Zenhäusern nach seinem missglückten Auftakt in den WM-Winter schon bald um seinen Weltcup-Startplatz zittern? Hier gibts die Antwort.

Marcel W. Perren Reporter Sport

Es sind harte Aussagen, die sich Ramon Zenhäusern seit seinem missglückten Einsatz beim Weltcup-Slalom in Levi (Rang 49) anhören musste. Deutschlands Ski-Papst Felix Neureuther gab unmittelbar nach dem Rennen zu Protokoll, dass er in Finnland vom Doppelmeter aus dem Oberwallis lediglich zwei vernünftige Schwünge gesehen hat. «Der Rest war eine reine Katastrophe.»

SRF-Experte Didier Plaschy machte am Tag darauf im Après-Ski-Talk von Blick deutlich, «dass auch ich bei der Fahrt von Ramon nicht viel Gutes erkennen konnte.» Olympiasieger Carlo Janka hat beim ersten Slalom im WM-Winter vor allem eine Zenhäusern-Passage zu denken gegeben: «Dass Ramon im Steilhang Zeit verliert, hat mich nicht erstaunt, aber ich konnte kaum glauben, dass er im Flachstück, welches zu 100 Prozent auf seine Fähigkeiten zugeschnitten ist, eine so grosse Packung kassiert hat.»

Steile These vom Slalom-Chef

Jankas Analyse stellt für Swiss-Ski-Slalomchef Matteo Joris eine Steilvorlage dar: «Ich glaube, dass Ramon in der Vorbereitung auf diese Saison zu wenig an seiner grossen Stärke gearbeitet hat. Anstatt genau so oft in den Flachstücken zu trainieren, ist er in erster Linie im steilen Terrain gefahren.»

Joris hatte auf Zenhäuserns Sommertraining keinen Einfluss, weil dieser die Vorgaben für den Kaderstatus im letzten Frühling bekanntlich nicht mehr erfüllt hat. Deshalb war Papa Peter Zenhäusern in der Saisonvorbereitung Ramons Coach. Aber vielleicht macht sich das intensive Steilhangtraining in den letzten Monaten am Sonntag beim Slalom in Gurgl bezahlt.

Fakt ist: Diese Piste in Österreich ist sehr viel steiler als die Strecke in Levi. Doch was passiert, wenn sich der sechsfache Weltcupsieger auch in Gurgl nicht für den finalen Durchgang qualifiziert? Muss er dann seinen Weltcup-Startplatz an Junioren-Weltmeister Giuliano Fux abgeben? Noch nicht! Gemäss Blick-Informationen hat Swiss-Ski Zenhäusern Einsätze bei den ersten vier Slaloms, also bis und mit dem Rennen in Alta Badia am 21. Dezember zugesichert. Danach wird die Situation des 34-Jährigen neu beurteilt.