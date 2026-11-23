Acht Jahre lang jagt Tanguy Nef (30) seinem ersten Weltcup-Podest nach. In Gurgl klappt es endlich: Drei Tage nach seinem 30. Geburtstag wird er Dritter. Und verrät, warum er plötzlich keine Angst mehr vor Risiko und Schneefall hat.

Darum gehts Tanguy Nef wird im Slalom von Gurgl Dritter – sein erstes Podest

Er trotzt dem Schneefall und der schlechter Sicht

Am Donnerstag feierte er seinen 30. Geburtstag

Mathias Germann Reporter Sport

Um 14.38 Uhr ist es so weit. Tanguy Nef steigt erstmals auf ein Weltcuppodest – acht Jahre nach seinem ersten Rennen und drei Tage nach seinem 30. Geburtstag. Beim Slalom von Gurgl (Ö) wird er Dritter. Eine wunderbare Premiere, aber auch ein Gefühlschaos. «Eine Mischung aus allem. Man muss lachen, gut aussehen, reden und auch ein bisschen weinen. Das ist alles völlig neu für mich», sagt Nef.

Er habe immer gewusst, dass es eines Tages mit den Top 3 klappen würde. «Aber jetzt, wo es geklappt hat, sind die Emotionen gross.» Nun könnte man einwenden: Nef wurde im vergangenen Februar immerhin Olympiasieger. «Ja, aber das war in der Team-Kombi. Nun habe ich es erstmals alleine aufs Podium geschafft.»

Nef: «Da hatte ich brutal Kopfweh»

Seine Teamkollegen freuen sich mit ihm. Daniel Yule (16.) sagt: «Wir wissen schon lange, dass Tanguy den Speed für ganz nach vorne hat. Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde. Umso schöner, dass der Knoten nun geplatzt ist.» Das sei für Nef und das Team grossartig. Auch der Geburtstagskuchen am Donnerstag habe sehr gut geschmeckt. «Und Tanguy hat eine Runde spendiert. Ich habe im Gegensatz zu anderen aber nur Wasser getrunken», sagt Yule.

Allfällige Gerüchte erstickt Nef gleich im Keim. Er habe nur ganz wenig Champagner getrunken. Bei Loïc Meillards drittem Platz vor einer Woche in Levi (Fi) sei das anders gewesen, gibt er zu. «Da hatte ich am nächsten Tag brutal Kopfweh», sagt Nef lachend.

Schneefall? Schlechte Sicht? Alles egal!

Seinen Erfolg verdient sich Nef redlich. Zur Halbzeit liegt er auf Rang sieben. Weil die Abstände gering sind, ist aber noch alles drin. Auch die schwierigen Bedingungen halten ihn nicht davon ab, Gas zu geben – genau das, was er früher in ähnlichen Situationen nicht immer tat. «Am Start des zweiten Laufs habe ich gedacht: Es schneit – egal. Man sieht fast nichts – auch egal. Hauptsache, ich vertraue meinem Instinkt.» Genau das tut Nef. Er lässt die Ski laufen, ohne an mögliche Platzierungen zu denken. «Das macht den Unterschied aus. Ich habe mir das in den letzten Jahren bei meinen Teamkollegen abgeschaut.»

Nef meint damit vor allem Meillard. Diesmal läuft es für den Westschweizer nicht nach Wunsch. Er landet auf Rang 20. «Es war ein schlechter Tag. Warum? Darauf habe ich noch keine Antwort. Klar, da kommen Zweifel auf. Ich werde das Ganze genau analysieren müssen», sagt er frustriert.

Folgt bald ein Sieg?

Zurück zu Nef: Auf Sieger Timon Haugan (29, No) fehlen ihm 88 Hundertstel. Das ist viel. «Aber ich weiss genau, wo ich noch Zeit liegen gelassen habe. Das macht es extrem spannend für den Rest der Saison.»

An den Champagner würde sich Nef gerne gewöhnen – nicht nur an jenen zum Geburtstag, sondern auch an den auf dem Podium.