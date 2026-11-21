Bittere Enttäuschung für Wendy Holdener. Statt ums Podest mitzufahren, scheidet sie beim Slalom von Gurgl nach nicht einmal 20 Sekunden aus.

Darum gehts Wendy Holdener scheidet im 1. Lauf des Gurgl-Slaloms aus

Dass die Schweizerin nicht ins Ziel kommt, hat Seltenheitswert

Letzten Winter ist ihr das nie passiert

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zum dritten Mal bestreiten die Frauen in Gurgl (Ö) einen Slalom. Wendy Holdener (33) liegt der Hang. Nur der Podestplatz fehlt ihr noch. Sie ist in den letzten beiden Jahren jeweils Vierte geworden. Nun hat sie die Ehre, das Rennen zu eröffnen. Und will sich eine gute Ausgangslage für ihren ersten Gurgl-Podestplatz schaffen.

Ist es zuvor noch neblig, drückt rechtzeitig zum Start der Schweizerin die Sonne etwas durch. Holdener kommt gut in den Lauf, auch den Übergang in den Steilhang meistert sie mühelos. Doch dann passierts. Nach knapp 20 Sekunden fädelt Holdener ein und verliert den rechten Ski. Mit einer akrobatischen Einlage verhindert sie einen Sturz, bremst auch mit nur einem Ski nach wenigen Metern scheinbar mühelos ab.

Letztes Mal vor fast zwei Jahren

Auf der Tribüne leidet auch Holdeners Familie mit. Denn dass die Schwyzerin ausscheidet, hat Seltenheitswert. In der gesamten letzten Saison ist das Holdener nie passiert. Ihr letztes Out datiert vom 30. Januar 2025. Im Slalom von Courchevel (Fr) ist sie damals zur Halbzeit auf Platz zwei klassiert und scheidet auf Podestkurs aus. Davor ist sie im Weltcup während fast drei Jahren immer ins Ziel gekommen, nachdem sie im März 2022 im Riesenslalom von Åre (Sd) ausgeschieden ist.

Wie gross die Enttäuschung und der Frust bei Holdener sind, zeigt sich daran, dass sie sich unmittelbar nach dem Ausscheiden nicht dazu äussern möchte. Ohne Kommentar stapft sie aus dem Zielraum, gibt auch den TV-Stationen keine Interviews. Immerhin: Sie ist gemäss Blick-Infos unverletzt geblieben.