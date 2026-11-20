Das Comeback von Manuel Feller verschiebt sich weiter. Auch beim zweiten Slalom des Winters wird der Österreicher nicht durch den Stangenwald tanzen.

Darum gehts Manuel Feller verzichtet auf einen Start beim Slalom in Gurgl

Nach einer Rücken-OP und einem Bandscheibenvorfall ist sein Körper noch nicht parat

Feller strebt ein Comeback Mitte Dezember in Val d'Isère an

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im November 2023 hat Manuel Feller (34) den Premieren-Slalom in Gurgl (Ö) gewonnen. In diesem Jahr wird er nicht am Start stehen. Am Freitag hat der österreichische Slalom-Star entschieden, dass das Heimrennen am Sonntag (1. Lauf ab 10.30 Uhr) ohne ihn stattfinden wird.

«Der Körper ist noch nicht parat», teilt Feller mit. Ein Szenario, das er nach der Absage von Levi (Fi) schon ein bisschen befürchtet hat. Das Training sei zwar nicht schlecht gewesen, vor allem körperlich habe es sich besser angefühlt als erwartet. Aber vor zwei Wochen habe er es etwas übertrieben. «Da haben wir ein bisschen draufgezahlt jetzt.»

Feller hatte die letzte Saison vorzeitig abgebrochen und sich im März einer Rücken-OP unterzogen. Im Sommer bremste ihn ein erneuter Bandscheibenvorfall aus, weswegen er auf das Trainingslager in Übersee verzichtet hat. Und mit Rückstand in die Saisonvorbereitung gestartet ist.

«Topfit und mit Spass am Start stehen»

An seinem Plan, noch mindestens zwei Saisons zu fahren, ändert der Rückschlag nichts. «Aber die Voraussetzung ist, dass ich topfit und mit Spass am Start stehe», so Feller. Der Spass sei definitiv vorhanden, aber skifahrerisch sei er noch nicht so weit. «Da bin ich noch nicht bereit, dass ich da in der Weltspitze mitrede.»

Er legt den Fokus nun auf ein Comeback beim Slalom von Val d'Isère (Fr) am 13. Dezember. Da er seinem Körper in den letzten vier, fünf Wochen etwas gar viel zugemutet hat, wird Feller am Samstag noch einmal trainieren und sich dann eine Woche Ski-Pause gönnen. In dieser Zeit wird er nicht nichts tun, sondern auf Therapie und Konditionstraining setzen.

Die Österreicher müssen damit in Gurgl erneut auf ihren Teamleader verzichten. An seiner Stelle kommt Oscar Heine (23) zu seinem zweiten Weltcup-Einsatz. So oder so dürfte das Ziel klar sein: das Debakel von Levi vergessen machen. Dort sind vier der fünf Österreicher im zweiten Lauf, darunter der Halbzeit-Dritte Joshua Sturm (25), ausgeschieden.