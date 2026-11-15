Nach Podestkurs – Österreicher erleben Slalom-Debakel

Joshua Sturm sorgt im ersten Lauf des Levi-Slaloms für eine grosse Überraschung. Er ist auf Podestkurs – und sorgt am Ende dafür, dass das Rennen für Österreich zum Trauerspiel wird.

Darum gehts Joshua Sturm liegt zur Halbzeit des Levi-Slaloms auf Podestkurs

In der Entscheidung scheidet er wie drei seiner Landsmänner aus

Der einzig klassierte Österreicher ist Johannes Strolz – als 22. und damit Letzter

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Manuel Feller (34) ist Österreichs Teamleader im Slalom. Erst recht, seit Marco Schwarz (31) entschieden hat, dem Tanz im Stangenwald den Rücken zu kehren. In Levi (Fi) steht Feller allerdings nicht am Start. Wegen eines Trainingsrückstandes, insbesondere im konditionellen Bereich, hat er auf die Reise in den hohen Norden verzichtet.

Und trotzdem dürfen seine Teamkollegen zur Halbzeit von einem Podestplatz träumen. Denn völlig überraschend braust Joshua Sturm (25) mit der hohen Startnummer 27 auf Zwischenrang 3. Sein Rückstand auf Lucas Braathen (26) beträgt 84 Hundertstel.

Dürfen die Österreicher nach Rang 3 durch Katharina Truppe (30) am Vortag auch bei den Männern jubeln? Die ernüchternde Antwort: Nein. Zwar qualifizieren sich fünf der acht gestarteten Österreicher für die Entscheidung, am Ende ist aber nur einer klassiert.

«Ist sich leider nicht ausgegangen»

Das Unheil nimmt schon früh seinen Lauf. Simon Rueland (29) eröffnet den zweiten Durchgang und scheidet aus. Danach erwischts auch Fabio Gstrein (29) und Michael Matt (33). Ins Ziel schaffts einzig Johannes Strolz (34) – er liegt allerdings auf dem letzten Platz (am Ende Platz 22), als Sturm sich daran macht, die österreichische Slalom-Ehre zu retten. Das gelingt nicht. Auch Sturm scheidet aus. Nach guten Zwischenzeiten platzt der Traum vom ersten Slalom-Podestplatz seiner Karriere mit einem Einfädler. «Ich habe riskiert und es ist sich leider nicht ausgegangen», sagt er nach dem Rennen. Und wirkt dabei schon fast gefasst. Denn: «Ich habe bewiesen, dass mein Skifahren zu den Schnellsten gehört.»

Cheftrainer Marko Pfeifer ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, als er vors ORF-Mikrofon tritt. «Ein harter Tag, es tut wirklich sehr weh», fasst er das Rennen zusammen. Und sieht auch Positives: «Joshua hat sich weiterentwickelt.» Die nächste Chance, das zu zeigen, bietet sich schon bald. In einer Woche steigt der Heim-Slalom in Gurgl.