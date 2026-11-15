Für Tommaso Sala wiederholt sich die Geschichte. Wie schon vor zwei Jahren hat sich der Italiener im Training schwer verletzt. Die Ski-Saison findet ohne ihn statt.

Darum gehts Tommaso Sala hat sich schwer am Knie verletzt

Der Italiener wird in diesem Winter keine Weltcuprennen bestreiten

Wie schon vor zwei Jahren hat er sich ohne Sturz im Training das Kreuzband gerissen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bittere Nachrichten aus dem italienischen Ski-Team. Tommaso Sala wird in diesem Winter keine Rennen fahren. Der 31-Jährige hat sich wie befürchtet im Training das Kreuzband gerissen.

«Ich war begeistert und hochmotiviert, aber mein rechtes Knie hat beschlossen, dass es nicht mehr mitmachen möchte und ist beim Training kaputtgegangen», schreibt Sala auf Instagram. Besonders bedauert er, dass er nach der hervorragenden Arbeit im Sommer das Ganze nicht im Rennen unter Beweis stellen kann. «Aber so ist das Leben und ich nehme es so hin.»

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Die Neuigkeiten verbreiten sich im Ski-Zirkus blitzschnell. Zahlreiche Genesungswünsche sammeln sich unter Salas Beitrag. «Maso, du bist stark», schreibt Teamkollege Luca De Aliprandini. Justin Murisier schliesst sich an: «Viel Kraft für dich.» Auch Federica Brignone, Timon Haugan oder Alex Vinatzer hinterlassen aufmunternde Worte.

Bitteres Déjà-vu

«Das kommt mir wie ein Déjà-vu vor», meint Sala weiter. Denn tatsächlich wiederholt sich für ihn die Geschichte. Bereits im November 2024 hat er sich ohne Sturz im Training das Kreuzband gerissen. Damals im linken Knie. Eine Operation war nötig, er verpasste die WM-Saison. Nun ist es wieder passiert. Auch dieses Mal verletzt sich Sala im Training ohne zu stürzen. Wieder reisst das Kreuzband und wieder steht eine Weltmeisterschaft vor der Tür, die nun ohne den Italiener über die Bühne gehen wird.

Sala hat bisher 90 Weltcuprennen bestritten und ist zehnmal in die Top 10 gefahren. Seine Bestergebnisse sind zwei sechste Plätze, die er in Kitzbühel (Ö, 2022) und Garmisch-Partenkirchen (De, 2023) herausgefahren hat. Nun wird er die Rennen vor dem Fernseher verfolgen. Sein Fokus gilt der Genesung. Denn nächste Woche steht die Operation an.