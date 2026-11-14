Ski-Ass überrascht mit Verlobungs-News

Julia Scheib spricht in einem Interview überraschend offen über ihr Privatleben. Dabei verrät die österreichische Skirennfahrerin auch, dass sie verlobt ist.

Darum gehts Julia Scheib gibt in einem Interview ungewohnt private Einblicke

Die Skirennfahrerin spricht über ihre Beziehung und verrät, dass sie verlobt ist

Einen Hochzeitstermin gibts noch nicht, damit will sich Scheib auch gar nicht stressen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzten Winter hat Julia Scheib (28) die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewonnen. In die neue Saison ist die Österreicherin mit einer Enttäuschung gestartet. Beim Heimrennen in Sölden schied sie nach rund 30 Fahrsekunden aus.

Bedauert hat sie dabei vor allem eines: dass der nächste Riesenslalom in Killington (USA) erst Ende November steigt. In der Zwischenzeit widmet sich Scheib anderen Dingen – etwa Interviewterminen. So ist sie diese Woche in der Ö3-Sendung «Frühstück bei mir» zu Gast. Und gewährt unerwartet private Einblicke, denn Scheib spricht erstmals über ihre Beziehung.

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Seit sechs Jahren ist sie mit dem Physiotherapeuten Peter Wettengl liiert. Die beiden haben sich über Freunde kennengelernt. Ihre Liebe wurde gleich zu Beginn einem Härtetest unterzogen. «Ich habe an meiner zweiten Kreuzbandverletzung laboriert, habe ein Jahr durchgehend eine Schwellung im Knie gehabt», erinnert sich Scheib bei Ö3.

Jeder Tag sei ein Kampf gewesen, aber ihr Freund habe ihr so gut es ging geholfen. «Peter ist der wichtigste Teil von meinem Leben, er ist total in seiner Mitte», schwärmt Scheib. «Er hat immer eine Antwort und einen Plan und ist eine irrsinnige Bereicherung für mein Leben.»

«Mein Traummann ist mein Verlobter»

Und er hat ihr offenbar schon die Frage aller Fragen gestellt. Denn Scheib überrascht mit einem Geständnis. «Mein Traummann ist mein Verlobter.» Einen Hochzeitstermin gibt es allerdings noch nicht. Damit möchte sich Scheib nicht stressen, da alles auf das Training und den Rennkalender abgestimmt werden muss. Was sie aber schon weiss: «Es soll eine Hochzeit mit unseren wichtigsten Menschen werden. Das sind mehr als zehn aber sicher keine 100.»

Vorderhand fiebert sie dem zweiten Riesenslalom des Winters entgegen. Daneben gilt der Fokus dem Saisonhighlight. «Eine WM-Medaille ist natürlich mein grosses Ziel», sagt Scheib. Bei Olympia hat sie eine solche als Fünfte noch verpasst. Und wie sieht sie sonst ihre sportliche Zukunft? Bis Olympia 2034 möchte sie Skirennen fahren. «Dann träume ich natürlich von Familie. Und dann werde ich auch viel zurückgeben, darauf freue ich mich schon.»