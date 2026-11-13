Vincent Kriechmayr ist Österreichs bester Speedfahrer. Ende letzter Saison hat er eine klare Forderung an den Verband gestellt, damit er seine Karriere fortsetzt. Nun blickt er darauf zurück – und auf seinen womöglich letzten Winter voraus.

Darum gehts Speed-Star Vincent Kriechmayr geht voll motiviert in die neue Saison

Nach seiner klaren Forderung an den Verband ist sein ehemaliger Konditionstrainer zurück

Das Ganze sei keine Drohung gewesen, dennoch ist er dankbar, kann er wieder mit Peter Meliessnig arbeiten

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende November beginnt die Speed-Saison – mit Vincent Kriechmayr (35). Erst im Mai hat Österreichs Teamleader entschieden, noch eine Saison anzuhängen.

Denn im März sorgte Kriechmayr für Aufsehen, als er eine klare Forderung an den österreichischen Skiverband stellte. Nur wenn Konditionstrainer Peter Meliessnig (39) zurückkehrt, fahre er weiter. Die beiden arbeiteten schon von 2015 bis 2024 zusammen, ehe Meliessnig zu Red Bull und Lindsey Vonn (42) wechselte. Nun ist er wieder mit dem Doppel-Weltmeister von 2021 vereint – wenn auch nicht als ÖSV-Offizieller.

An einem Medientermin blickt der Speed-Star zurück: «Das ist vielleicht falsch rübergekommen. Ich wollte es dem ÖSV nicht als Drohung hinschmeissen.» Für ihn sei einfach wichtig gewesen, mit jemandem zu arbeiten, «der mir auch mal die Grenzen im Training aufzeigt». Meliessnigs Rückkehr bezeichnet Kriechmayr als Motivationsschub – trotz teils harter Trainings. «Leichter wirds mit dem Alter nicht.»

«Vorne mitfahren heisst nicht Top 10»

Am Start zu stehen mache ihm aktuell irrsinnig viel Spass. «Ich weiss das sicher mehr zu schätzen als gewisse Jahre zuvor.» Ob es seine letzte Saison wird, lässt Kriechmayr offen. Körperlich könne er wahrscheinlich noch fünf Jahre weiterfahren. Sein Mindestanspruch ist konkurrenzfähig zu sein. «Vorne mitfahren heisst nicht Top 10, das Ziel ist schon, beständig aufs Podest zu fahren.»

Nur zu gerne würde er als erster Österreicher seit Klaus Kröll (46) 2012 die Abfahrtskugel gewinnen. Die stellt Kriechmayr über Olympiagold und bezeichnet sie als «das Grösste im Abfahrtssport». Unter Druck setzen will er sich damit allerdings nicht. Aber: «Wenn ich merke, dass ich im Januar dabei bin, dann wird sich das sicher ändern vom Mindset her.» Ein Ziel ist auch die WM in Crans-Montana VS. «Wenn du keine Medaille holst, schauts blöd aus», sagt er. Bei den letzten Titelkämpfen gabs in der Abfahrt Silber.

Zum Scherzen aufgelegt ist Kriechmayr, als es um die Zeit nach der Karriere geht. «Dann werde ich Hausmann.» Mit einem Augenzwinkern fügt er an: «Meine Frau hat mehr gelernt und einen coolen Beruf. Sie sollte dann die Kohle heimbringen.» Seit Sommer 2024 ist Kriechmayr mit Ex-Skifahrerin Michaela Heider (31) verheiratet. Er koche gerne und helfe auch im Haushalt – wobei er da noch Luft nach oben habe. Seine Frau schimpfe ab und an, wenn er nicht ordentlich genug aufgeräumt habe.