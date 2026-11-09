Slalom-Ass verpasst Saisonauftakt in Levi

Hat die Verletzungshexe im italienischen Ski-Team zugeschlagen? Tommaso Sala verpasst den Slalom-Auftakt in Levi. Befürchtet wird eine schwere Verletzung.

Darum gehts Tommaso Sala verpasst den Slalom in Levi

Der Italiener hat sich im Training am Knie verletzt

Befürchtet wird beim Italiener ein Kreuzbandriss

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Kommendes Wochenende starten die Techniker in Levi (Fi) in die Ski-Saison. Einer wird im Slalom nicht am Start stehen: Tommaso Sala. Wie der italienische Skiverband FISI mitteilt, hat sich der 31-Jährige im Training verletzt. Deswegen fehlt er im Aufgebot.

Passiert ist es am Sonntag in Gurgl (Ö). Wenige Tore nach dem Start hat Sala ohne zu stürzen Schmerzen im Knie verspürt. Umgehend hat er das Training abgebrochen, um das Ganze abklären zu lassen. Erste Untersuchungen in Sölden (Ö) haben eine Verstauchung des rechten Knies ergeben. Das ist aber noch nicht alles. Gemäss FISI besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Deswegen werden in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen durchgeführt.

Besonders bitter: Sollte sich der Verdacht einer schweren Verletzung bestätigen, würde sich für Sala die Geschichte wiederholen. Bereits im November 2024 hat er sich ohne zu stürzen das Kreuzband gerissen. Damals im linken Knie. Eine Operation war nötig, er verpasste die WM-Saison. Im letzten Winter gab der Italiener sein Comeback (Bestresultat Platz 7 in Val d'Isère (Fr)). Nun droht Sala erneut einen Winter mit Weltmeisterschaft zu verpassen.

Bisher 90 Weltcup-Einsätze

Bisher stand der Italiener 90-mal im Weltcup am Start. Zehnmal hat sich Sala in den Top 10 klassiert. Seine Bestergebnisse sind zwei sechste Plätze, die er in Kitzbühel (Ö, 2022) und Garmisch-Partenkirchen (De, 2023) herausgefahren hat. An den Olympischen Spielen im Februar ist er im Slalom ausgeschieden und hat in der Team-Kombi mit Dominik Paris (37) Platz 5 belegt.