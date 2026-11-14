Justin Murisier sitzt mit Daniel Yule vor dem schmucken Chalet im Val de Bagnes und beobachtet eine tierische Szene in seinem Vorgarten. Eine kräftige Eringer-Kampfkuh knöpft sich ein Kalb vor. Was für den Laien brutal aussieht, ist für den im bäuerlichen Umfeld gross gewordenen Abfahrts-Haudegen ganz normal. «Das ist Claris, die Kuh von meinem Cousin Pierre-Emile. Claris bringt ihrem Kalb lediglich bei, wie man richtig kämpft», klärt Murisier auf. Er selber hat in den letzten 15 Jahren besonders hart gefightet. Aufgrund dreier Kreuzbandrisse und eines Bandscheibenvorfalls muss Murisier in jeder Trainingseinheit und in jedem Wettkampf mit Schmerzen leben. Dennoch hat der gelernte Forstwart im Dezember 2024 beim Abfahrts-Klassiker auf der Birds of Prey in Beaver Creek triumphiert.

Der letzte Winter ist aber weder für Justin Murisier noch für Daniel Yule nach Wunsch gelaufen. Murisier hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst und konnte sich erst im letzten Saisondrittel in den Top 10 (Garmisch und Courchevel) klassieren. Yule hat zwar nach seinem Skimarken-Wechsel von Fischer auf Atomic das Olympia-Ticket mit dem elften Rang beim Gurgl-Slalom gelöst, im Kampf um die angestrebte Medaille war der 33-Jährige dort jedoch chancenlos (Platz 13). Im Frühling musste der siebenfache Weltcupsieger die Degradierung von der Nationalmannschaft in das A-Kader in Kauf nehmen. In den Wochen danach musste der gemessen an Weltcup-Triumphen erfolgreichste Slalom-Fahrer der Swiss-Ski-Geschichte die Erfahrung machen, dass nicht alle Partner die gewünschte Treue an den Tag legen. Und deshalb fährt Yule jetzt nicht wie die anderen Swiss-Ski-Stars einen schicken Audi-Dienstwagen, sondern eine ziemlich abgefahrene Kiste «made in Sweden».

Fahrt in den Süden

«Auch ich hatte bis im letzten Frühling einen Audi. Dass ich nach meinem Kader-Abstieg das von mir bevorzugte Elektromodell nicht zu den bisherigen Konditionen erhalten habe, hat mir sofort eingeleuchtet. Aber ich war schon ein bisschen erstaunt, als man mir das gewünschte Auto auch nicht geben wollte, obwohl ich den Aufpreis selber bezahlt hätte», erzählt Yule, der sich nach den enttäuschend verlaufenen Verhandlungen mit dem offiziellen Fahrzeugsponsor von Swiss-Ski einen Volvo mit dem Baujahr 2003 gekauft hat.

Mit diesem Vehikel ist Yule nach Andalusien gereist, wo er den grössten Teil der Sommerzeit verbracht hat. «In der Zwischenzeit habe ich 12'000 Kilometer mit meinem Oldtimer zurückgelegt. Dabei hatte ich eine einzige Panne aufgrund eines Defekts der Lichtmaschine.»

Entzündung vor dem Saisonstart

Danach macht der im Unterwallis gross gewordene Sohn von britischen Einwanderern deutlich, dass er in den letzten Monaten auch in den Ski-Trainings nicht pannenfrei geblieben ist. «Es hat in der Saisonvorbereitung ein paar Tage gegeben, an denen ich sagen musste, dass es keinen Sinn macht, wenn ich meine Ski-Karriere fortsetze!» Im selben Atemzug hält Yule fest, «dass es eben auch Tage gegeben hat, an denen es mir so gut gelaufen ist, dass ich bereits wieder an die Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2030 gedacht habe». Zuversichtlich stimmt Yule die Tatsache, dass er mit dem Atomic-Material besser zurechtkommt als vor einem Jahr. «Im Vorjahr war nicht nur ich, sondern auch mein Servicemann neu bei Atomic. Somit haben uns wichtige Erfahrungswerte gefehlt, die wir jetzt haben.» Seit ein paar Wochen leidet der zweifache Kitzbühel-Sieger jedoch unter einer Entzündung der Patellasehne. «Das ist einerseits ziemlich mühsam, andererseits darf ich mich nicht beklagen, wenn ich daran denke, dass mein wunderbarer Freund Murisier quasi mit einem Fuss auf der Birds of Prey triumphiert hat!»

«Bin zu oft mit starken Schmerzen gefahren»

Murisier quittiert Yules Aussage mit einem süss-sauren Lächeln und liefert ein Geständnis ab: «Ich bereue es, dass ich einige von meinen Verletzungen unterschätzt habe. Ich bin nach meinen insgesamt zehn Operationen zu oft mit starken Schmerzen gefahren.» Gleichzeitig macht Murisier darauf aufmerksam, «dass ich meinen Platz in der superstarken Schweizer Mannschaft verloren hätte, wenn ich in der zweiten Hälfte vom letzten Winter aufgrund der starken Schmerzen keine Rennen mehr bestritten hätte. Und ich wollte ganz einfach noch nicht aufhören, weil ich deutlich spüre, dass ich auf gewissen Strecken trotz meiner gesundheitlichen Probleme mit den Besten mithalten kann.» Um seiner Karriere noch einmal einen neuen Schub zu verleihen, ist Murisier im Frühling von Head auf Kästle-Ski gewechselt. Vor allem im Trainingscamp in Chile hat die Zusammenarbeit von Murisier und dem österreichischen Skihersteller gemäss den Trainern sehr ordentlich funktioniert. Und die Kniebeschwerden halten sich derzeit in Grenzen, seit der 34-Jährige im Oktober eine Kortisonspritze erhalten hat.

Murisier macht keinen Hehl daraus, dass in seiner Jugendzeit wenig darauf hingedeutet hat, dass aus ihm eines Tages ein so grosser Kämpfer werden würde. «Ich habe lange in der Komfortzone gelebt. Und während meiner Ausbildung zum Forstwart war es ganz normal, dass ich am Wochenende ordentlich gesoffen habe. Letztendlich war es der legendäre Steve Locher, der mich als Trainer im NLZ aus dieser Komfortzone herausgeholt und zu einem richtigen Leistungssportler geschliffen hat. Steve hat mich einst für sechs Rennen gesperrt, weil ich unmittelbar vor einem Wettkampf zu lange im Ausgang war.»

Vollrausch in Denver

Seither lässt es Murisier genau wie Yule im Nachtleben nur noch dann so richtig krachen, wenn die Wettkampfsaison vorbei ist. So wie nach dem Weltcupfinale 2017 in Aspen. «Da haben wir in Denver den Saisonabschluss schon über Gebühr gefeiert», gesteht Yule und beschreibt das Ende dieser Party: «Ich war so besoffen, dass ich nach der Rückkehr ins Hotel mein Zimmer nicht mehr fand. Ich habe an der Rezeption nach Hilfe gesucht. Aber weil ich in meinem Vollrausch meine englische Muttersprache verlernt hatte, konnte ich den Leuten nicht erklären, was mein Problem ist. Zum Glück kehrte in diesem Moment Justin ins Hotel zurück. Er brachte mich dann zu meinem Zimmer.»

«Dann würde ich den Rücktritt erklären»

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden am Ende der laufenden Saison mit einem gehaltvollen Getränk auf das Ende ihrer Karrieren anstossen werden? «Das hängt wirklich stark von den Ergebnissen ab. Wir betreiben Spitzensport, und sobald ich mir eingestehen muss, dass die Spitze für mich nicht mehr greifbar ist, werde ich meinen Rücktritt erklären. Aber ich hoffe, dass das im nächsten Frühling noch nicht der Fall sein wird», sagt Yule. Murisier erinnert daran, «dass es bereits vor drei Jahren viele Leute gegeben hat, die mir zum Rücktritt geraten haben. Wenn ich auf sie gehört hätte, hätte ich meinen Sieg in Beaver Creek nicht erlebt. Darum denke ich auch jetzt noch nicht ans Ende.» Während Murisier nächste Woche zum Speed-Auftakt nach Nordamerika fliegt, wird Yule heute im finnischen Levi sein 146. Weltcuprennen bestreiten. Bonne chance, Daniel!