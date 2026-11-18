Mélanie Meillard rutscht im Training weg und verletzt sich schwer. Die Saison ist gelaufen. Nun spricht sie erstmals über den Sturz, die Verletzung und verrät, ob sie an Rücktritt denkt.

Darum gehts Mélanie Meillard hat sich bei einem Trainingssturz das Kreuzband gerissen

Die Verletzung ist für sie schwer zu akzeptieren, da sie so gut in Form war

Rücktritt kommt nicht infrage, Meillard will positiv in die Reha gehen und sich zurückkämpfen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Einen Tag vor dem ersten Rennen stürzt Mélanie Meillard (28) im Training und verletzt sich schwer am rechten Knie. Die brutale Diagnose: Kreuzbandriss und beide Menisken verletzt. Die Saison ist vorbei bevor sie angefangen hat.

Sie habe sofort gespürt, dass etwas gerissen ist, sagt Meillard im Interview mit «Le Nouvelliste». «Mein Ski rutschte weg, dann spürte ich einen enormen Druck auf meinem Knie», erinnert sie sich an den Sturz. «Ich rutschte den vereisten Hang hinunter, ohne anhalten zu können und wusste bereits, dass es vorbei ist.» In dem Moment schossen ihr «150'000 Gedanken durch den Kopf».

Auch mit ein paar Tagen Abstand sitzt der Frust tief. Und eine Frage beschäftigt Meillard besonders: «Warum passiert mir das gerade? Ich habe das Gefühl, dass man mich einfach nie in Ruhe lassen will.»

«Nein, ganz sicher nicht»

Für sie ist es nicht die erste schwere Verletzung. 2018 riss sich Meillard links das Kreuzband, in der Folge stiess ihr Körper das Spendertransplantat ab. Erst nach knapp 700 Tagen kehrte sie auf die Ski zurück. Die Folgen spürt sie immer noch. «Ich habe das Knie einer 70-Jährigen», sagt sie.

Trotzdem kämpft Meillard weiter, ist vor dieser Saison so gut in Form wie noch nie. «Das macht diese Verletzung auch so schwer zu akzeptieren.» Denn sie habe hart daran gearbeitet, zurückzukommen und schmerzfrei Ski zu fahren. Hat Meillard an Rücktritt gedacht? «Nein, ganz sicher nicht.» Denn sie wisse, was sie erreicht habe und was sie leisten könne. «Ich werde alles geben, um wieder dieses Niveau zu erreichen und so stark wie möglich zurückzukommen.»

Unterstützung gibts von den Teamkolleginnen, die sich alle bei ihr gemeldet haben. «Man merkt, dass sie an mich denken und dass es auch für sie nicht einfach ist», so Meillard. In die Reha will sie so positiv wie möglich gehen, denn sie wisse ja, was auf sie zukomme. Unweigerlich werden da auch schwierige Zeiten dabei sein. Die Freude am Skirennsport lässt sich Meillard aber nicht nehmen, sie verfolgt die Rennen vom Sofa aus. «Das motiviert mich zusätzlich, für mein Comeback zu kämpfen», sagt sie.