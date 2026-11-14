Hiobsbotschaft für Schweizer Slalom-Spezialistin

Mélanie Meillard stürzte am Freitag im Training und verletzte sich dabei. Jetzt ist die Diagnose da.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen: Mélanie Meillards Saison ist bereits gelaufen!

Die 28-jährige Slalomspezialistin hat sich bei ihrem Trainingssturz am Freitag im finnischen Levi im rechten Knie das Kreuzband gerissen. Dazu sind auch noch beide Menisken in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies teilt Swiss-Ski am Samstag, wenige Stunden nach dem ersten Slalom-Rennen der Saison, mit.

«Es ist schwer zu akzeptieren, sich nur einen Tag vor dem Saisonstart zu verletzen, besonders nach einer so guten Sommervorbereitung», wird Meillard, die in den kommenden Tagen operiert wird, in der Medienmitteilung des Verbandes zitiert. Ihren Fokus richtet sie bereits aufs Comeback: «Aber ich kenne den Weg zurück und werde alles daransetzen, noch stärker zurückzukommen.»

Bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 riss sich die Walliserin das Kreuzband. Damals dasjenige im linken Knie.