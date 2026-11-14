Ski-Exotin fährt in Levi sensationell in die Top 10

Die grösste Überraschung beim ersten Slalom der Saison heisst Madison Hoffman. Die Australierin fährt in Levi auf den sensationellen achten Rang.

Darum gehts Emma Aicher gewinnt den Slalom in Levi, Madison Hoffman wird Achte vor allen Schweizerinnen

Sie startet mit Nummer 57, liegt nach dem ersten Lauf auf Rang 13 und greift im Final erneut an

Mit Rang 8 erzielt Hoffman ihr bestes Weltcup-Resultat, das beste einer Australierin seit 27 Jahren

Julian Sigrist Redaktor Sport

Während Wendy Holdener (10.) und Camille Rast (11.) beim ersten Slalom der Saison in Levi (Fi) etwas unter ihren Erwartungen bleiben, sorgt eine Ski-Exotin für einen riesigen Exploit. Madison Hoffman aus Australien ist beim Sieg von Emma Aicher nämlich schneller als sämtliche Schweizerinnen und wird sensationell Achte.

Bereits im ersten Durchgang sorgt die 26-Jährige für ordentlich Aufsehen. Mit der Startnummer 57 (!) fährt sie auf den 13. Rang. Und statt am Nachmittag auf den Verwaltungsmodus umzuschalten, greift Hoffman auch im zweiten Lauf voll an und setzt sich mit einer knappen halben Sekunde Vorsprung an die Spitze. Das reicht, um fünf weitere Positionen gutzumachen das mit Abstand beste Resultat ihrer Karriere einzufahren.

Ihre bislang einzigen Weltcup-Punkte hat die Australierin vor drei Jahren ebenfalls in Levi als 25. geholt. Dazu fuhr sie an den diesjährigen Olympischen Spielen auf den 23. Platz. Überhaupt ist es das beste Ergebnis einer Australierin im Weltcup, seit Zali Steggall (52) vor fast 27 Jahren im französischen Serre Chevalier ebenfalls Achte wurde.