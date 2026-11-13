Einen Tag vor dem Slalom-Auftakt in Levi muss Mélanie Meillard passen. Nach einem Trainingsunfall am rechten Knie wartet Swiss-Ski auf weitere Abklärungen, laut Blick besteht Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

Alles noch viel schlimmer bei Ski-Ass Meillard?

Alles noch viel schlimmer bei Ski-Ass Meillard?

Darum gehts Mélanie Meillard verzichtet nach einer Knieverletzung auf den Slalom-Auftakt in Levi

Ein MRI in der Schweiz soll zeigen, wie schwer die Distorsion des rechten Kniegelenks genau ist

Gemäss Blick-Informationen besteht Verdacht auf Kreuzbandriss, ihr Winter wäre dann vorbei

Mathias Germann Reporter Sport

Die Swiss-Ski-Meldung trifft am Freitag um 14 Uhr ein. Einen Tag vor dem Slalom-Auftakt in Levi (Fi) verzichtet Mélanie Meillard auf einen Start, heisst es. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Die 28-Jährige hat sich im Training am rechten Knie verletzt. «Sie erlitt eine Distorsion des rechten Kniegelenks», teilt Swiss-Ski mit. Weitere medizinische Abklärungen sollen in der Schweiz folgen.

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor schildert den Unfall: «Es passierte beim Warm-up, gleich im ersten Lauf.» Meillard sei der rechte Ski leicht weggerutscht. Sie geriet in Rücklage, der Ski baute Druck auf und verdrehte das Knie. «Ein klassischer Highsider», sagt Tschuor.

Keine starken Schmerzen – ein gutes Zeichen?

Swiss-Ski-Arzt Walter O. Frey betreute die Walliserin vor Ort. Erst ein MRI in der Schweiz wird aber zeigen, wie schwer die Verletzung ist. Meillard fliegt am Freitagabend von Kittilä nach Helsinki und weiter in die Schweiz. In Genf soll sie Sportarzt Dr. Maxime Grosclaude in der Klinik La Tour untersuchen.

Tschuor zufolge hatte Meillard zunächst keine starken Schmerzen. Entwarnung bedeutet das nicht. Gemäss Blick-Informationen besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. «Wir warten das MRI ab. Dann können wir mehr sagen.»

Meillard musste schon viel leiden

Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre Meillards Winter noch vor dem ersten Rennen vorbei. Für die Walliserin wäre es ein weiterer schwerer Rückschlag. Bei den Olympischen Spielen 2018 riss sie sich das linke Kreuzband. Danach stiess ihr Körper das eingesetzte Spendertransplantat ab. Eine weitere Operation folgte. Jahrelang litt sie unter den Folgen.

Erst im vergangenen Sommer fühlte sich Meillard wieder richtig fit – auch dank der Arbeit mit ihrem neuen Konditionstrainer Stéphane Grichting, dem früheren Nati-Fussballer. Nun droht das nächste Drama.