Im Februar hat Piera Hudson Geschichte geschrieben. Nun hängt sie die Ski an den Nagel. Sie zieht einen Schlussstrich unter eine besondere Karriere.

Darum gehts Piera Hudson erklärt ihren Rücktritt vom Skirennsport

Die gebürtige Neuseeländerin ist zuletzt für die Vereinigten Arabischen Emirate

Sie startete bei 63 Weltcuprennen und hat mit ihrer Olympia-Teilnahme im Februar Geschichte geschrieben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Danke, Skirennsport – das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens», schreibt Piera Hudson auf Instagram. Und verkündet damit ihren Rücktritt. Die 30-Jährige geht in diesem Winter nicht mehr an den Start.

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Auf die technischen Disziplinen spezialisiert, kommt Hudson auf 63 Einsätze im Weltcup. Ein einziges Mal ist die Neuseeländerin in die Punkte gefahren: 2018 wurde sie im Slalom von Killington (USA) 26. Daneben wurde ihre Karriere von zwei schweren Verletzungen geprägt. Ein Kreuzbandriss und ein Beinbruch bremsten sie zwischenzeitlich aus.

Olympia-Traum doch noch erfüllt

Auf eine Olympia-Teilnahme musste Hudson lange warten. Dreimal (2014, 2018 und 2022) erfüllte sie die Kriterien, durfte aber dennoch nicht starten. Nach der Corona-Pandemie entschied Hudson, ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai zu verlegen – um die Reisewege zu verkürzen. 2025 wurde ihr Antrag auf einen Nationenwechsel genehmigt.

Und Hudson bestritt ihre letzten Rennen für die Vereinigten Arabischen Emirate. So erfüllte sich im Februar auch ihr Olympia-Traum. Mit ihrer Teilnahme schrieb die Ski-Exotin Geschichte – erstmals waren die Vereinigten Arabischen Emirate an Winterspielen vertreten. Und Hudson war sowohl bei der Eröffnungs- als auch bei der Schlussfeier Fahnenträgerin.

Zahlreiche Weltcupfahrerinnen kommentieren ihren Rücktritts-Entscheid. «Es hat super Spass gemacht, mit dir Rennen zu fahren», schreibt etwa Aline Danioth (28). Auch Alice Robinson (24) meldet sich: «Ich bin mir sicher, dass du das nächste Kapitel mit Bravour meistern wirst.» Langweilig wird Hudson als Ski-Rentnerin nicht. Schon während ihrer Karriere hat sie ein Unternehmen aufgebaut, das Teppiche, Möbel und Accessoires aus Rindsleder verkauft.