Nächster schwerer Rückschlag für Mélanie Meillard. Die Walliser Technikerin riss sich in Levi das Kreuzband im rechten Knie und verletzte beide Menisken. Nach jahrelangen Knieproblemen droht der 28-Jährigen erneut eine lange Pause.

Darum gehts Mélanie Meillard verletzt sich im Training in Levi schwer – Saison-Aus

Sie sagte einmal: «Ich habe das Knie einer 70-Jährigen»

Ex-Trainer Denis Wicki sieht Rücktritt als Option

Mathias Germann Reporter Sport

Der Skisport ist ihr Leben. Nicht ihr ganzes Leben, natürlich nicht. Aber ein grosser Teil davon. Doch diesen Sport wird Mélanie Meillard (28) lange nicht ausüben können. Die Walliserin hat sich am Freitag im Training in Levi (Fi) das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Auch Innen- und Aussenmeniskus sind verletzt.

«Es zerreisst mir das Herz», sagt Denis Wicki. Er kennt Meillard wie kaum ein anderer. Zwölf Jahre lang betreute er sie als Trainer – zuerst im Europacup, später im Weltcup. Im Frühling wurde er pensioniert. «Und jetzt dies. Ich habe ihr geschrieben. Aber Mélanie braucht jetzt wohl auch Ruhe. Wir werden nach der Operation irgendwann telefonieren.»

Nach ihrer ersten Verletzung litt sie jahrelang

2018, kurz vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (SKor), riss sich Meillard das Kreuzband im linken Knie. Damals galt sie als eines der grössten Skitalente der Welt. Es war ihre erste grosse Verletzung und hatte weitreichende Folgen. Auf Krücken verliess sie das Olympische Dorf. Unter ein Foto schrieb sie: «Ein neues Kapitel in meiner Karriere beginnt. Ich bin bereit, härter zu arbeiten, um stärker zurückzukehren.»

Meillard wurde operiert und arbeitete monatelang an ihrem Comeback. Doch ihr Körper stiess das eingesetzte Spendertransplantat ab. Im September 2018 zog sie die Reissleine. «Es gab keinen Tag, an dem das Knie nicht wehtat», erzählte sie später. Eine weitere Operation folgte. Diesmal wurde das Kreuzband mit körpereigenem Material rekonstruiert. Wieder fiel sie sechs Monate aus. Nach knapp 700 Tagen kehrte sie auf die Rennpisten zurück. Doch ihr Knie wurde nie mehr wie früher.

«Habe das Knie einer 70-Jährigen»

«Wenn man so jung zwei solche Operationen machen muss, ist das nie gut», sagt Wicki. Meillard schaffte zwar die Rückkehr in die erweiterte Weltspitze. Die grossen Resultate blieben aber selten. Zwischen 2020 und 2026 fuhr sie 13-mal in die Top 10 eines Weltcuprennens. Ihr Podestplatz beim City Event in Oslo 2018, vor dem Kreuzbandriss, blieb jedoch der einzige.

Meillard kämpfte wie eine Löwin. Gleichzeitig musste die Technikerin ihren Körper schonen. Schmerzen gehörten bei Belastungen fast zum Alltag. Bei Kniebeugen hörte sie das Gelenk knarren und knirschen. Vor der WM 2025 in Saalbach (Ö) sagte sie: «Ich weiss, dass das Knie eigentlich kaputt ist. Ich werde mein ganzes Leben lang Schmerzen haben.» Und: «Ich habe das Knie einer 70-Jährigen.»

Positiv, weil es das rechte Knie ist? Nein

Diesmal ist das rechte Knie betroffen. Zwar hatte es im vergangenen Winter Probleme gemacht. Doch unter Anleitung ihres neuen Konditionstrainers Stéphane Grichting baute Meillard es gezielt auf. Sie fühlte sich wie neugeboren. «Andere hätten mit Mélanies Schwierigkeiten wohl längst aufgegeben. Doch sie zog durch, war motiviert und fröhlich. Das hat mich tief beeindruckt», sagte Grichting vor wenigen Tagen.

Dann kam der Unfall. Und die bittere Diagnose. «Ich sehe nichts Positives darin, dass es diesmal das rechte Knie getroffen hat», sagt Wicki. In der Medienmitteilung von Swiss-Ski erklärt Meillard, dass die Situation schwer zu akzeptieren sei. «Aber ich kenne den Weg zurück und werde alles daran setzen, noch stärker zurückzukommen.» Glaubt Wicki trotzdem, dass sie an einen Rücktritt denkt? Er bejaht: «Ich denke, das ist eine Option. Das Leben besteht nicht nur aus Skirennsport. Es hat auch andere schöne Sachen. Vielleicht will sie das jetzt sehen.»

Zuerst gesund werden, dann entscheiden

Wicki rät ihr, sich nicht vorschnell zu entscheiden. Zunächst solle sie sich auf Operation, Genesung und Wiederaufbau konzentrieren. So wie es Lara Gut-Behrami (35) und Michelle Gisin (33) getan haben. «Ich wünsche Mélanie eine gute Operation, viel Ruhe. Und dass sie Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringen kann.»