Lange hat man in Flachau darauf gewartet, nun ist es so weit. Neu gibts für die Frauen zwei Nachtrennen und nicht nur eines. Das ist aber nicht die einzige Neuerung.

Darum gehts Die Frauen fahren in Flachau neu einen Nacht-Slalom und einen Nacht-Riesenslalom

Auch der Modus für den Titel «Snow Space Salzburg Princess» hat sich geändert

Den Athletinnen winkt so ein zusätzliches Preisgeld

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Für die Frauen gibt es in diesem Winter eine Premiere. In Flachau bestreiten sie erstmals einen Riesenslalom bei Nacht (4. Januar). Dieser geht einen Tag vor dem traditionellen Nacht-Slalom über die Bühne. Aber nicht nur das ist beim Abstecher in den österreichischen Ski-Ort neu.

Auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke wurde die Anzahl LED-Flutlichtmasten aufgestockt. Neu beleuchten 42 anstatt wie bisher deren 21 die Piste. Und auch der Titel «Snow Space Salzburg Princess» gibt es nicht mehr in einem Rennen zu gewinnen. Bisher durfte sich die Slalom-Siegerin so nennen. Letzten Winter hat sich etwa Mikaela Shiffrin (31) den Titel zum sechsten Mal geschnappt.

«Spannung bis zum Schluss»

Will sie diesen verteidigen, muss die Amerikanerin in beiden Rennen eine ordentliche Leistung abliefern. Denn neu wird die Athletin zur «Snow Space Salzburg Princess» ernannt, die in Slalom und Riesenslalom zusammen am meisten Punkte eingefahren hat. «Eine Entscheidung gibt es damit erst mit dem Ende des zweiten Durchgangs des Slaloms», erklärt OK-Chef Wolfgang Hettegger gemäss «Krone». «Also Spannung bis zum Schluss.»

Nur: Athletinnen, die lediglich in einer Disziplin starten, haben es so schwieriger, den Titel zu holen. Das gilt etwa für Lokalmatadorin Julia Scheib (28), die nicht Slalom fährt. Wer den Titel holt, darf sich daneben über einen zusätzlichen Batzen freuen. Die «Snow Space Salzburg Princess» bekommt 25'000 Euro Preisgeld. Gewinnt eine Athletin beide Rennen – dafür gibts je 55'000 Euro – reist sie mit dem maximal möglichen Preisgeld von 135'000 Euro (umgerechnet rund 124'834 Franken) nach Hause.