Kaum ist sie zurück im Weltcup, zieht sich Petra Vlhova auch schon wieder zurück. Nicht wegen ihres Knies, sondern wegen ihrer Kraftwerte legt die Slowakin eine Pause ein.

Darum gehts Petra Vlhova lässt die nächsten Weltcuprennen aus

Sie legt den Fokus in den nächsten Wochen aufs Krafttraining

Mit ihrem Knie, in dem sie 2024 das Kreuzband gerissen hat, hat die Pause nichts zu tun

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach fast drei Jahren hat Petra Vlhova (31) in Sölden (Ö) ihr Weltcup-Comeback gegeben. Dies, nachdem sie sich im Januar 2024 bei einem Sturz im Riesenslalom das Kreuzband gerissen hatte. Auch in Levi (Fi) ist die Slowakin am Start gestanden. Ihre Resultate: 23. im Riesenslalom und 16. im Slalom.

Mit diesen Platzierungen darf Vlhova zufrieden sein. Dennoch hat sie sich nun entschieden, eine Pause einzulegen. «Ich werde das Rennen in Gurgl sowie die anschliessende Reise nach Killington und Mont-Tremblant auslassen», schreibt die Slalom-Olympiasiegerin von 2022 auf Instagram. Damit verzichtet sie auf fünf Rennen.

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Zu diesem Entschluss sind Vlhova und ihr Team nach Analyse der Rennleistung in Levi und der darauffolgenden Trainingstage gekommen. Auch ihre aktuelle körperliche Verfassung wurde berücksichtigt. Dies sei wichtig im Hinblick auf die weitere Entwicklung ihrer Leistung auf den Ski sowie den Schutz ihrer Gesundheit. Anstatt Wettkampf steht in nächster Zeit intensives Training auf dem Programm. «Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Muskelmasse, der Steigerung der Kraft und der Verbesserung meiner Skitechnik in meinen beiden Hauptdisziplinen», erklärt Vlhova.

Rückkehr in der Schweiz?

Gleichzeitig beruhigt sie ihre Fans. «Gesundheitlich geht es mir gut und mein Knie bereitet mir keine einschränkenden Probleme.» Aber sie müsse ihre Kraftwerte noch deutlich verbessern. Denn nach fast drei schwierigen Jahren seien diese enorm tief. Vlhova verspricht: «Ich werde weiter hart arbeiten und glaube, wir sehen uns bald wieder.»

Bestenfalls wird sie noch vor Weihnachten auf die Weltcuppisten zurückkehren. Nach der Rückkehr aus Übersee steigt das nächste Technik-Rennen mit einem Riesenslalom am 20. Dezember in St. Moritz GR.