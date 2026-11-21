Camille Rast (27) patzt am Start und kämpft sich trotzdem auf Rang fünf. Der Grund für den Fehler ist kurios: Ihr Beinschoner löst das Starttor aus. Am Ende gewinnt Lara Colturi (20) für Albanien. Wendy Holdener (33) ist bedient.

Darum gehts Camille Rast löst das Starttor mit dem Beinschoner zu früh aus

Walliserin zeigt starke Reaktion und wird Fünfte – Holdener Out

Lara Colturi holt für Albanien den ersten Weltcupsieg

Mathias Germann Reporter Sport

Früher fuhr Camille Rast (27) oft mit zwei Zöpfen. Das fiel auch den Trainern auf. «Sie nannten mich deshalb Pippi Langstrumpf. Und meine Teamkolleginnen zögerten keine Sekunde, mich ebenfalls so zu rufen», erzählte sie einst. Tempi passati. Längst trägt Rast ihre Haare bei den Rennen offen. Pippi Langstrumpf ist nach dem Slalom in Gurgl (Ö) kein Thema mehr. Haarig wird es trotzdem. Warum?

Es geht um ihren Start im ersten Lauf. Alles ist wie immer. Zunächst. Rast atmet kurz durch und setzt die Spitzen ihrer Skistöcke in den Schnee. Dann die Explosion. Sie wuchtet sich nach vorne, die Skienden heben sich. Perfekt. Bloss löst sie mit dem rechten Beinschoner das Starttor aus, bevor sie nach vorne schnellt. Ein ärgerlicher Fehler. «Ich bin halt ein bisschen blond», sagt sie und zeigt auf ihre Haare.

Malheur hin oder her: «Ich bin schuld»

Rast wird letztlich Fünfte. Obwohl sie sich am Nachmittag mit Laufbestzeit um 13 Plätze verbessert, ist sie enttäuscht. «Weil ich mich gut fühle und diese Piste mag», sagt sie. Wie viel Zeit sie durch das Malheur verlor, ist unklar. Ein, zwei oder drei Zehntel könnten es sein. «Das ist leider ein wenig mein Ding. Schon vor zwei Jahren am Semmering ist mir das passiert.» Der Schoner liege nicht direkt am Schienbein an, sondern etwas davor. Das müsse sie einberechnen. «Ich habe mir da zu wenig Spielraum gelassen.»

Fakt ist: Bei der ersten Zwischenzeit nach elf Sekunden liegt Rast weit zurück. 29 Fahrerinnen sind schneller, wie sich später zeigt. Ihr drittes Podest im dritten Gurgl-Jahr verpasst sie aber nicht deswegen, sondern weil sie im ersten Lauf nicht zu ihrem Rhythmus findet, gehemmt wirkt. Der Nebel und die schlechte Bodensicht ziehen ihr den Zahn. «Es war ein Blindflug. Ich habe sogar die Tore gezählt, um zu wissen, wann die Haarnadel kommt. Ich sah maximal zwei Tore weit.» Dann wendet sie ein: «Nicht die schlechte Sicht ist schuld, sondern ich. Vielleicht habe ich zu Saisonbeginn noch nicht genügend Schneekilometer in den Beinen, um bei solchen Verhältnissen kompromisslos zu attackieren.»

Colturi schreibt Geschichte

Auch andere Top-Fahrerinnen bekunden Mühe. Wie es geht, zeigt Lara Colturi (20). Trotz Nebel greift sie voll an, fährt stilsicher und schnell. Auch im zweiten Lauf – bei deutlich besserer Sicht – überzeugt sie. Nach sechs zweiten Plätzen gewinnt sie erstmals. «Das werden wir ganz sicher feiern», sagt sie.

Sie meint auch ihren Bruder Yuri (14), der als Kamerafahrer unterwegs ist und ebenfalls Ski-Profi werden möchte. Colturi schreibt mit ihrem Sieg Geschichte: Die gebürtige Italienerin fährt für Albanien. Noch nie zuvor gewann eine Frau oder ein Mann für den Balkanstaat ein Weltcuprennen.

Egloff holt erstmals Punkte

Und die anderen Schweizerinnen? Wendy Holdener (33) nimmt Rast im ersten Lauf bis zur ersten Zwischenzeit 48 Hundertstel ab. Sie ist die Schnellste von allen. Doch kurz darauf fädelt sie ein. Ihr erster Ausfall seit fast zwei Jahren und 17 Slaloms. Wortlos verlässt sie den Zielraum. Später schreibt sie: «Toll gestartet und gut gefahren. Leider eingefädelt. Mehr gibt es nicht zu sagen.»

Positives gibt es trotzdem. Selina Egloff (25) holt als 15. sechs Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt erstmals Punkte. Eliane Christen (17.) und Aline Höpli (25, 19.) sammeln ebenfalls Zählbares. Damit wäre Ski-Österreich bereits zufrieden. Erstmals seit 1997 gibt es für Österreichs Frauen in einem Slalom keinen einzigen Punkt. «Das ist ein Tag für die Tonne», sagt Katharina Truppe (30, Ö).

Zurück zu Rast und ihrem Start-Malheur. Sie sagt: «Das passiert mir normalerweise einmal pro Winter. Ich hoffe, das ist damit erledigt für diese Saison.»